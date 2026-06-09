Kåre Quist er blevet Instagram-fænomen: Fans kalder sig selv 'Quisties'

TV Avisens vært Kåre Quist har opbygget en stor Instagram-følgeskare, hvor fans har kaldt sig selv 'Quisties'. Han fortæller om den uventede begejstring og sin ro til, at han blot deler øjeblikke fra sit private liv uden strategi.

TV Avisens vært Kåre Quist er blevet en udelukkende populær Instagram -figur, hvor hans selfies og hverdagsbilleder har skabt en følgeskare på omkring 35.000. Fans har endda udfundet et navn på sig selv: ' Quisties '.

De iagttager ham på gaden, råber på ham, og beder om billeder, når de kender igen ham. Quist selv beskriver dette som 'totalt skørt og skidesødt', men finder det også overvældende, at en gammel nyhedsvært som ham kan udløse sådan en begejstring. Kommentarer på hans billeder er ofte Pragende som 'manden', 'legenden', 'daddy' og 'den nye Klaus Pagh'.

Trods denne populære udvikling understreger Kåre Quist, at han ingen strategi har for sin Instagram, og at indholdet blot er umiddelbare øjeblikke fra sit private liv. Han peger på sin lange erfaring som nyhedsvært med over 20 år i branchen, og han frohåndteringer, at Instagram burde ses som et vindue uden for hans professionsmessige tilværelse. Her deler han glimt fra rejser, træning, fodbold, sit forhold til sønnen Carl og sin kæreste Vibeke Lentz, der er influencer og model.

Kåre Quist tilføjer, at han lærer af den bedste, hvilket antyder, at Vibeke har påvirket hans tilgang til sociale medier på en positiv måde





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