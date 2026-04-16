Kæmpe Togkaos på Sjælland: Ekspert peger på tre mulige årsager til køreledningssammenbrud

Tusindvis af togpassagerer oplevede massive forsinkelser og strandinger tirsdag, da køreledninger faldt ned to steder på Sjælland. Jernbaneekspert Kristian Madsen opstiller tre mulige årsager til det omfattende nedbrud, mens rejsende foreslår teknologiske løsninger og en mere segmenteret drift.

Tusindvis af togpassagerer blev tirsdag strandet og forsinket, da køreledninger faldt ned to forskellige steder på Sjælland. De omfattende driftsproblemer, der lammede store dele af tognettet, udløstes af to tilsyneladende uafhængige hændelser. Først blev en køreledning revet ned øst for Ringsted, og senere på dagen blev en anden køreledning beskadiget på Københavns Hovedbanegård.

Mens Banedanmark arbejder på at normalisere togdriften, rejser sagen et centralt spørgsmål: Hvad udløste det store togkaos? Jernbaneveteranen Kristian Madsen, der har en lang karriere inden for jernbanesektoren, herunder som teknisk chef på Storebælts- og Øresundsforbindelserne samt erfaring med vedligeholdelse hos DSB og Banedanmark, peger på tre mulige årsager til tirsdagens kollaps. Han beskriver hændelsen som usædvanlig og bekræftende på talemåden om, at uheld sjældent kommer alene.

En af de rejsende, Jan Heisterberg-Andersen, sammenligner de 10.000 påvirkede rejsende med en 20-25 km lang kø på en tosporet motorvej og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor sådanne problemer ikke er mere almindelige og håndterbare. Han foreslår brug af droner med kameraer til hurtig lokalisering af skader, da dronerne kan flyve over køreledningerne og identificere fejl uden at blokere trafikken eller afbryde strømmen. Han nævner også muligheden for kontinuerlig overvågning af køreledninger og togstrømsanlæg ved hjælp af billige kameraer og AI, potentielt integreret i togenes eget udstyr. Der henvises til PantoInspect, som i 2008 udviklede et automatiseret system til inspektion af pantografer i samarbejde med Banedanmark, hvilket indikerer, at teknologiske løsninger til overvågning allerede eksisterer og potentielt kunne udvides.

En anden rejsende udtrykker forundring over, at to tekniske fejl kan lamme hele Østdanmark og argumenterer for, at togtrafikken burde kunne segmenteres, således at berørte strækninger isoleres, mens andre fortsat kan operere. Dette ville mindske den samlede lammelse og tillade en form for ø-drift, ligesom man ville forvente ved andre typer uforudsete hændelser som f.eks. et vejbro-nedbrud eller lokal elforsyningssvigt.

Debatten afspejler en frustration over systemets sårbarhed og manglende robusthed over for tekniske nedbrud, hvor fokus på de tekniske årsager potentielt overskygger de organisatoriske og systemiske mangler, der muliggør en så vidtrækkende påvirkning.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cirka halvdelen af de planlagte tog kører ikke efter togkaos på Sjælland | NyhederDet er i 'stærkt begrænset omfang', at togdriften er genoptaget efter problemer med nedfaldne køreledninger på Sjælland.

Read more »

Togkaos lammede hele Østdanmark: Nu peger jernbane-ekspert på en mulig årsagTusindvis af passagerer strandede tirsdag, da køreledninger faldt ned to forskellige steder på Sjælland. Jernbaneveteranen Kristian Madsen mistænker, at tre forskellige problemer kan have udløst det store kollaps.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Køreledningsproblemer lammer driftenTusindvis af togpassagerer strandede tirsdag, da nedrevne og beskadigede køreledninger forårsagede et omfattende sammenbrud i jernbanedriften på Sjælland. En jernbaneekspert peger på tre mulige årsager til det usædvanlige kollaps, der har haft store konsekvenser for de rejsende.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Nedfaldne køreledninger forsinker tusindvis af passagererTo separate hændelser, hvor køreledninger faldt ned øst for Ringsted og på Københavns Hovedbanegård, lammede tirsdag togdriften på Sjælland og forsinkede over 10.000 passagerer. En jernbaneekspert peger på mulige årsager til det omfattende nedbrud.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Nedrevne køreledninger forsinker tusindvis af passagererTusindvis af togpassagerer blev strandet tirsdag, da køreledninger faldt ned to forskellige steder på Sjælland, hvilket medførte omfattende forsinkelser og aflysninger. Ekspert peger på potentielle årsager til det store kollaps i togdriften.

Read more »

Togkaos på Sjælland: Ekspert peger på tre mulige årsager til nedbruddetTusindvis af passagerer strandede, da to køreledninger faldt ned på Sjælland, hvilket lammede togtrafikken. En jernbaneekspert opstiller tre mulige årsager til det omfattende kollaps og kritiserer samtidig beredskabet.

Read more »