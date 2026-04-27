Kæmpe reparationsregning for Hanstholm Havn: Øst-mole skal fikses for 156 millioner kroner

Hanstholm Havn står over for en omfattende og kostbar reparation af sin øst-mole, der kun er få år gammel. En gigantisk gravemaskine, den største af sin slags i Danmark lige nu, er ankommet for at udføre arbejdet.

Reparationen skyldes uventet erosion af underlaget, der har forårsaget skader, især under stormen Malik i 2022. Thisted Kommune står med en regning på hele 156 millioner kroner for at udbedre skaderne og sikre molens fremtidige stabilitet. Kommunaldirektør Ulrik Andersen forklarer, at der er blevet foretaget grundige simuleringer og beregninger i forbindelse med molens konstruktion, men virkeligheden har vist sig at være mere udfordrende end forventet.

Erosionen under molen har været større end antaget, hvilket har kompromitteret dens evne til at modstå ekstremt vejr. Kommunen erkender ansvaret for projektet, men påpeger også, at de har hyret eksperter og rådgivere, og en diskussion om rådgiveransvar er undervejs. Spørgsmålet om, hvorvidt molen burde have været bygget større og stærkere fra starten, er også blevet rejst.

Den store udgift vækker undren blandt Thisted Kommunes borgere, der påpeger, at der er mange andre projekter i byen, der også har brug for økonomisk støtte. Mathilde Menander udtrykker frustration over, at det kan være svært at forstå, hvor pengene går til, og Peder Harbo Andersen undrer sig over, hvorfor den nuværende situation ikke blev forudset i forbindelse med den ændrede ejerskabsstruktur af havnen.

Trods den høje pris forsikrer kommunaldirektøren, at reparationen vil resultere i en langt større og stærkere mole end den oprindelige. Finansieringen vil ske gennem lån over flere år, hvilket forventes at minimere den umiddelbare indvirkning på kommunens drift. Reparationen af øst-molen er et eksempel på, hvordan selv grundige forundersøgelser og beregninger ikke altid kan forudse de udfordringer, naturen kan byde på.

Sagen rejser spørgsmål om risikostyring i store infrastrukturprojekter og vigtigheden af at tage højde for potentielle klimaforandringer og ekstremt vejr. Den store regning vil uden tvivl blive et diskussionsemne i Thisted Kommune i den kommende tid, og borgernes engagement i beslutningsprocessen vil være afgørende for at sikre en bæredygtig løsning for Hanstholm Havn. Det er essentielt at undersøge, om der er mulighed for at søge ekstern finansiering eller forsikringsdækning for at lette byrden på kommunens budget.

Derudover er det vigtigt at sikre, at fremtidige projekter tager højde for de lærdomme, der er blevet draget af denne situation, for at undgå lignende problemer i fremtiden. En åben og transparent kommunikation med borgerne er afgørende for at opretholde tilliden og sikre en bred opbakning til de nødvendige investeringer i havneinfrastrukturen





Hanstholm Havn Reparation Øst-Mole Thisted Kommune Erosion Storm Malik Gravemaskine Infrastruktur

