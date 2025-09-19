Køge-Calle idømt to års fængsel for hvidvask i 'Den sorte svane' sag

Den tidligere bankdirektør og ejendomsinvestor Carl Richard Christensen, kendt som “Køge-Calle”, er blevet idømt to års ubetinget fængsel for hvidvask af penge efter afsløringer i TV 2's dokumentar 'Den sorte svane'. Han er desuden frakendt retten til at drive erhverv og skal betale sagsomkostninger.

Den tidligere bankdirektør og ejendomsinvestor Carl Richard Christensen, bedre kendt som “ Køge-Calle ” i offentligheden, er blevet idømt to års ubetinget fængsel for hvidvask af penge. Sagen mod den nu landskendte erhvervsmand tog fart efter hans involvering i TV 2’s dokumentar ‘Den sorte svane,’ hvor skjulte optagelser afslørede ham i at tilbyde ydelser til at “trylle sorte penge hvide”.

Denne sag, der har vakt stor opmærksomhed, illustrerer den vedvarende udfordring med hvidvask og de metoder, der benyttes for at omgå loven.Udover fængselsstraffen blev Carl Richard Christensen frakendt retten til at drive erhvervsvirksomhed, hvilket signalerer en alvorlig vurdering af hans tidligere aktiviteter. Retten har også besluttet at konfiskere diverse dokumenter og en harddisk, hvilket indikerer et ønske om at sikre bevismateriale og forhindre fortsat ulovlig aktivitet. Derudover er han pålagt at betale alle sagsomkostningerne, hvilket yderligere understreger alvoren af hans handlinger og de økonomiske konsekvenser, de har medført. Før ‘Den sorte svane’ blev offentliggjort, var Christensen primært kendt i Køge og omegn. Han havde en karriere bag sig som bankmand, var aktiv i lokalpolitik og engageret som ejendomsinvestor. Denne baggrund gav ham en vis grad af lokal anerkendelse, indtil dokumentaren ændrede hans offentlige image drastisk.\I maj 2024 blev Carl Richard Christensen ufrivilligt hovedperson i ‘Den sorte svane,’ en dokumentar, hvor TV 2 anvendte en undercover-journalist for at afdække metoder i den grå og sorte økonomi. Under dække af at være en pengeglad kvinde med forbindelser til kriminelle kredse, indledte muldvarpen Amira Smajic kontakt med flere personer, heriblandt Christensen. Optagelserne dokumenterede, hvordan Christensen åbent erklærede, at han havde adgang til en række metoder, der kunne bruges til at “rense” penge, så de fremstod lovlige. Dokumentaren afslørede detaljerede beskrivelser af, hvordan han kunne hjælpe med at skjule penges oprindelse og bringe dem ind i det lovlige økonomiske kredsløb. Christensen fremlagde detaljerede planer og metoder, herunder brugen af forskellige selskabsstrukturer og konti i udlandet. Dette bidrog til at afdække kompleksiteten af hvidvask og de forskellige måder, hvorpå det kan foregå. De afsløringer, der kom frem i dokumentaren, understregede behovet for øget kontrol og bekæmpelse af hvidvaskning. Sagen har kastet lys over vigtigheden af at beskytte finansielle systemer mod misbrug og de alvorlige konsekvenser, som hvidvask har.\De metoder, som Christensen angiveligt anvendte eller tilbød, var tilsyneladende sofistikerede og involverede komplekse transaktioner. Dette peger på en velorganiseret indsats for at facilitere hvidvaskning. Retssagen mod Christensen har ikke kun belyst hans individuelle handlinger, men også kastet lys over de bredere tendenser inden for hvidvask i Danmark. Dommen på to års ubetinget fængsel er en tydelig besked om, at denne type kriminalitet tages alvorligt, og at der er konsekvenser for dem, der deltager i sådanne aktiviteter. Fra kendt ejendomsinvestor og lokalprofil er Carl Richard Christensen nu blevet synonym med hvidvaskskriminalitet. Dokumentarens indflydelse på hans omdømme og den efterfølgende retssag har radikalt ændret hans offentlige image. Denne sag er en påmindelse om, at tillid er essentiel inden for økonomien, og at overtrædelser af loven kan have omfattende konsekvenser, både personligt og for samfundet. Retssagen og dommen har desuden sat fokus på vigtigheden af gennemsigtighed og ansvarlighed inden for finansielle transaktioner





