Køen til elnettet vokser – mange projekter er aldrig realistiske

En voksende kø af ansøgninger til elnettet, især fra datacentre, skaber bekymring. Mange projekter er umodne og risikerer at blokere for grønne initiativer. Der er behov for skarpere prioritering og en mere realistisk tilgang til ansøgninger.

Transformerstationen ved Revsing, beliggende i Vejen Kommune, er afgørende for at sikre strømforsyning til virksomheder i området. Sydjylland har oplevet en markant tilstrømning af datacentre, og er nu hjemsted for den største koncentration af disse i Danmark.

Den aktuelle situation i elnettet er præget af en overvældende efterspørgsel, hvilket har ført til en propfyldt kø af ansøgninger fra virksomheder, der ønsker tilslutning. Energinet har endda midlertidigt stoppet modtagelsen af nye tilslutningsanmodninger. Især den stigende popularitet af generativ AI, som Copilot og ChatGPT, har resulteret i en betydelig stigning i efterspørgslen efter strøm til datacentre, der nu tegner sig for 14 GW i køen til transmissionsnettet og yderligere 3 GW i køen til de lokale distributionsnet.

Datacenter Industrien understreger behovet for en langt skarpere prioritering af projekter i køen. Der er bekymring for, at mange af de indsendte ansøgninger vedrører projekter, der reelt aldrig vil blive realiseret, hvilket potentielt kan blokere for andre projekter med en klar klimagevinst. Ifølge Merima Dzanic, leder af Strategy and Operations hos Datacenter Industrien, er der tegn på spekulativ adfærd, hvor udviklere reserverer kapacitet uden at have modne projekter klar.

Det er afgørende at skelne mellem reelle projekter og spekulative reservationer for at sikre en effektiv udnyttelse af elnettets kapacitet. Processen for tilslutning til elnettet er kompleks og tidskrævende. Fra kundens første henvendelse til netselskabet og modtagelsen af et overslag, kan der gå måneder før en projektleder er tilknyttet. Selve aftalen (NTA) og sikringen af en bankgaranti er først på plads, når kunden har defineret sine behov og finansieringen er på plads.

Anlægstiden for nye tilslutninger er typisk 2-3 år efter aftaleindgåelse, men kan forlænges betydeligt, hvis projektet kræver udvidelser af Energinets transmissionsnet, hvor anlægstiden i øjeblikket overstiger 7 år. Udfordringerne er ikke kun relateret til mangel på finansiering, men også til tilladelser, materialer, projektledere, teknisk ekspertise, erstatningssager og potentielle retssager. Fysiske hindringer som motorveje og jernbaner kan også forsinke processen, ligesom nødvendige kommuneplaner, myndighedsgodkendelser og jordkøb. Selv afbrydelser af eksisterende kabler eller skinner kræver en lang forudgående ansøgningsproces.

Det er en kompleks proces, der kræver koordinering mellem mange forskellige aktører og hensyntagen til den kontinuerlige drift af elnettet og undgåelse af unødvendige afbrydelser for kunderne





