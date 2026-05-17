Københavns Politi skød 37-årig mand i benet på Frederiksberg

En 37-årig mand blev skudt i benet af Københavns Politi efter en hændelse, hvor han var bevæbnet med en kniv. Politiet rykkede ud til Vodroffsvej på Frederiksberg, hvor et større område blev afspærret. Den ramte mand er ifølge Den Uafhængige Politiklagemyndighed uden for livsfare, ogolen bliver undersøgt af DUP.

En 37-årig mand blev søndag formiddag skudt i benet af Københavns Politi på Vodroffsvej i nærheden af Forum på Frederiksberg. Politiet var rykket ud efter en anmeldelse om, at manden var bevæbnet med en kniv.

Et større område omkring et hotel i nærheden blev afspærret, og politiet var til stede med op til otte køretøjer og mellem 10 og 15 uniformerede betjente. På flisegulvet i hotellets reception kunne man ved ankomst til stedet se en kniv med et cirka ti centimeter langt blad samt en rygsæk. Ifølge Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er den ramte mand uden for livsfare.

Vicepolitiinspektør Bettina Blom Larsen fra Københavns Politi har bekræftet, at der ingen andre tilskadekomne er, men har imidlertid ønsket at afholde sig fra videre kommentarer. Hotellet forblev åbent under politiets arbejde på stedet, men gæsterne blev bedt om at bruge bagindgangen. Adgangen til værelserne var dog ikke berørt af afspærringen. Ingen af de gæster, der befandt sig på eller omkring hotellet, havde set manden med kniven eller hørt skuddet.

Politiets brug af skydevåben i forbindelse med sagen bliver nu undersøgt af DUP, der har til opgave at granske sager, hvor politiet benytter skydevåben. Ifølge politiloven er betjente berettiget til at anvende skydevåben for at afværge et påbegyndt eller overhængende farligt angreb, og så vidt muligt skal der afgives varselsskud forinden





