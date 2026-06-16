Københavns Lærerforenings Kolonier søger efter fondsmidler til fripladser

Københavns Lærerforenings Kolonier søger efter fondsmidler til at skaffe fripladser til sommerkoloni. Ifølge lederen Thomas Kirkeskov har foreningen oplevet et fald på cirka en tredjedel i den økonomiske støtte fra Københavns Kommune de seneste 10 år.

Københavns Lærerforenings Kolonier søger efter fondsmidler til at skaffe fripladser til sommerkoloni. Ifølge lederen Thomas Kirkeskov har foreningen oplevet et fald på cirka en tredjedel i den økonomiske støtte fra Københavns Kommune de seneste 10 år.

Dette har ført til, at foreningen måtte sige nej til mange ansøgere sidste år. Thomas Kirkeskov ønsker ikke at denne situation skal gentage sig, og derfor søger foreningen efter hjælp fra almennyttige fonde for at skaffe fripladser til alle ansøgende børn, særligt dem fra knap så økonomisk stærke familier. Ifølge Søren Østergaard, ungdomsforsker hos Center for Ungdomsstudier, er sommerkolonier gavnlige for både børn og deres forældre.

Børn på koloni møder andre børn, der både kan være yngre og ældre, og dette hjælper dem til at tilegne sig kompetencer og indgå i fællesskaber. Samtidig har barnet oplevelser at fortælle om efterfølgende. Maj-britt Raben Rasmussen er enig og glæder sig over, at hendes søn og andre på den måde kommer ud og får oplevelser på steder, de normalt måske ikke ville komme.

Håbet hos Københavns Lærerforenings Kolonier er, at de i den kommende sommerferie kan give 700 børn mulighed for at komme på sommerkoloni med enten fuld eller delvis friplads. De har søgt 1,2 millioner kroner til fripladser og har fået to tredjedele af beløbet ind, men mangler endnu det sidste, men regner med, at det lykkes





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