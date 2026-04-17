Københavns Kommune beklager ufølsom fjernelse af pynt fra børnegrave

Københavns Kommune undskylder dybt for den ufølsomme og mangelfulde håndtering af oprydning på 47 børnegravsteder på Assistens Kirkegård, hvor personlig pynt blev fjernet uden tilstrækkelig varsling til de pårørende. Kommunen erkender fejl i kommunikationen og ser på muligheden for at lempe reglerne for at imødekomme forældrenes behov.

Københavns Kommune har udsendt en dybfølt undskyldning for en uheldig hændelse, der fandt sted på Assistens Kirkegård i sidste uge. Her blev pynten fjernet fra 47 børnegravsteder, hvilket har vakt stor sorg og vrede blandt de berørte familier. Kommunen erkender, at oprydningen blev håndteret på en ufølsom og uhensigtsmæssig måde, og at den nødvendige varsling til de pårørende udeblev.

Denne fremgangsmåde afviger markant fra kommunens sædvanlige praksis, og kommunikationen forud for oprydningen den 10. april 2026 beskrives som utilstrækkelig. Nyheden, der også er blevet rapporteret af DR Nyheder, har sat fokus på den følsomme balance mellem kirkegårdens regler og de pårørendes behov for at mindes deres børn. Selvom de officielle regler forbyder genstande rundt om gravstenene, har det i årevis været praksis at tolerere pynt på børnegravene. Kommunen fastholder, at både reglerne og den lempelige praksis er uændrede, men indrømmer samtidig, at situationen er stærkt beklagelig. Der arbejdes nu på at finde en løsning, der respekterer de formelle regler, samtidig med at der tages hensyn til de pårørendes forskellige ønsker og behov. Familier, der er usikre på reglerne, opfordres til at kontakte kirkegården for dialog. For Sandra Vlachakis, hvis datter Sonja mistede livet kun fem dage efter fødslen i maj 2025, kommer undskyldningen som en lettelse. Hun har personligt oplevet fjernelsen af keramik og tegninger fra sin datters grav, en oplevelse der har været utroligt smertefuld. Sandra udtrykker glæde over muligheden for igen at kunne pynte sin datters grav og ser frem til et møde med kultur- og fritidsborgmester Christopher Røhl. Her vil hun foreslå, at reglerne for børnegravstederne formelt opdateres, så det bliver utvetydigt tilladt for forældre at stille pynt på gravene. Hendes ønske er at opnå en form for sikkerhed og tryghed, der sikrer, at hendes barns grav forbliver uberørt. Den nuværende situation, hvor der alene eksisterer en uofficiel praksis om ikke at fjerne pynt, skaber en følelse af usikkerhed for de pårørende. Den manglende tryghed er et direkte resultat af, at reglerne ikke er formelt ændret til at afspejle den eksisterende praksis. Dette understreger behovet for en klar juridisk ramme, der afspejler følelserne og behovene hos dem, der har mistet et barn. Kommunen har også indrømmet en alvorlig fejl i sin kommunikation med de pårørende. Det er blevet erkendt, at ikke alle berørte forældre blev orienteret om, at deres barns grav ville blive ryddet. Denne manglende information betragtes som en klar fejl, der beklages dybt. Kommunen erkender, at man burde have fulgt den tidligere praksis med at sende direkte brevvarsler til alle involverede parter. Kultur- og fritidsborgmester Christopher Røhl har tidligere udtrykt sin villighed til at genoverveje reglerne for kirkegården. Han udtaler, at kirkegården primært skal tjene som et sted for omsorg og støtte. Hvis de nuværende regler står i vejen for denne omsorg, bør de revideres. Derfor er forvaltningen blevet bedt om at igangsætte en grundig undersøgelse af sagen for at finde de bedste løsninger og sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig i fremtiden. Denne anerkendelse af fejl og viljen til at ændre reglerne giver håb for de pårørende, der søger trøst og respekt i deres sorgproces





