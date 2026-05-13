Københavns Kommune arrangerer en fælles alkoholfri fejring af sidste skoledag for 6.000 afgangselever

Københavns Kommune har besluttet at arrangere en fælles alkoholfri fejring af sidste skoledag for cirka 6.000 afgangselever i Fælledparken. Arrangementet er en del af en politisk beslutning om at afsætte 5,6 millioner kroner til 'trygge fejringer' af de københavnske afgangselever i 2026 og 2027.

Omkring 120 elever er blevet inddraget i valg af artister, aktiviteter og madpriser til fejringen i Fælledparken . Det er for en del skoleelever en hovedbestigning til sidste skoledag , som afholdes i dag flere steder.

Men i år vil Københavns Kommune skrue ned for promillen hos afgangseleverne. Derfor arrangerer de som noget nyt en fælles alkoholfri fejring af sidste skoledag i Fælledparken for kommunens cirka 6.000 afgangselever. Det er et kommune-arrangement indtil klokken 18, hvor vi sikrer, at der er et fælles, trygt og alkoholfrit arrangement, og hvad eleverne måtte lave derefter, det er så forældrenes ansvar.

Sidste år blev konceptet med den alkoholfrie fejring så afprøvet for skolerne i Brønshøj-Husum og Vanløse, og der gik ikke mange timer, før der var halvtomt på pladsen. I år bliver det alle Københavns Kommunes 9. klasses elever, der bliver inviteret, så på den måde er der ikke andre konkurrerende fester. Den nye alkoholfrie fejring sker med inspiration fra Aarhus, hvor afgangselever for femte år i træk fejrer sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand.

I København er det i år foreningen UngFrekvens, der står for planlægningen og afviklingen af dagen, som afholdes som en endagsfestival under navnet 'Sidste Skoledag Festival'. Arrangementet i Fælledparken begynder klokken 12 og varer i seks timer, og hvad der sker herefter, må andre tage sig af.

Arrangementet er både alkoholfrit og nikotinfrit. For at sikre en tryg fejring vil området i Fællesparken være afspærret med dobbelthegn, og der også vil være vagtpersonale og gadeplansmedarbejdere til stede hele dagen, oplyser forvaltningen. Initiativet kommer efter en politisk beslutning om at afsætte 5,6 millioner kroner til 'trygge fejringer' af de københavnske afgangselever i 2026 og 2027





