København skal ikke have håndboldfesten

Kritik af DanskHåndbolds beslutning om at prioritere København frem for Herning til slutrunderne i 2031 og 2032. Herning har bevist sit værd som verdensmester i afvikling, og beslutningen ses som endnu et eksempel på skævvridning mod hovedstaden.

Det var en kold tirsdag morgen i august, da Dansk Håndbold offentliggjorde deres prioritering af værtsbyer til slutrunderne i 2031 og 2032. København blev sat som førstevalg, mens Herning måtte nøjes med andenpladsen.

For mange i Midt- og Vestjylland var det som at få en knytnæve i maven. Hvorfor skal hovedstaden have endnu en stor sportsbegivenhed, når Herning gang på gang har bevist, at de er verdensmestre i at afvikle håndboldslutrunder? Det er et spørgsmål, der bliver stillet af både borgere, politikere og sportsinteresserede i regionen. Herning har gennem årene opbygget en unik ekspertise i at arrangere store håndboldbegivenheder.

Med MCH Messecenter Herning som omdrejningspunkt har byen skabt uforglemmelige oplevelser for både spillere, tilskuere og pressefolk. Fanzonen i Herning er af uhørte dimensioner, noget som intet andet land har formået at kopiere. Udenlandske gæster falder på halen over den professionelle logistik og den varme atmosfære. Alligevel vælger DanskHåndbold at prioritere København, hvor pladsen er trang, og hvor byrummet ikke på samme måde kan danne ramme om en folkefest.

Det virker som endnu et eksempel på, at København skal have det hele, uanset hvad der er bedst for arrangementet. Debatten om et Danmark i balance har stået på i årevis. Politikere fra alle partier taler om at skabe vækst og udvikling i hele landet, men når det kommer til stykket, trækkes de store begivenheder mod hovedstaden. Håndbolden er en af de sidste store sportsgrene, der har bevaret en stærk tilknytning til provinsen.

Hvis også den ryger til København, efterlader det en tomhed i Jylland. Der er stadig tid til at ændre beslutningen, da den endelige afgørelse først træffes til november. Lad os håbe, at der er kræfter i DanskHåndbold, der tør kigge mod Herning og anerkende den ekspertise, der findes der. Kun ved at sprede begivenhederne ud over landet kan vi skabe et Danmark i balance, ikke kun i ord, men i handling





