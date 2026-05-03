København overvejer vejafgifter: Salling Groups overskud og trafikdebat

Københavns overborgmester presser på for roadpricing for at reducere trafikpropper, mens Salling Gruppen rapporterer om et stort overskud. Artiklen undersøger argumenterne for og imod vejafgifter samt de potentielle konsekvenser for pendlere og den kollektive transport.

Salling Gruppen har netop præsenteret et markant overskud, hvilket potentielt kan have indflydelse på fremtidige priser i deres butikker. Samtidig er der gang i en intens debat om trafikløsninger i København , hvor overborgmester Sisse Marie Welling (SF) aktivt presser på for indførelsen af roadpricing – et system med betalingszoner for bilister i og omkring hovedstaden.

Denne fremgangsmåde er baseret på en ny rapport fra DTU og Sund & Bælt, der tydeligt indikerer, at roadpricing kan reducere trafikpropperne betydeligt. Overborgmesteren understreger, at rapportens konklusioner er entydige, og hun ser vejafgifter som et essentielt værktøj i udviklingen af en fremtidssikret trafikpolitik for København. Hun argumenterer for, at roadpricing ikke blot vil mindske trafikmængden, men også bidrage til en generel forbedring af byens livskvalitet.

Ifølge Sisse Marie Welling er det tydeligt, at roadpricing vil reducere biltrafikken i en grad, der ellers er uopnåelig. Hun ser det som et nødvendigt skridt for at afhjælpe trafikproblemerne og sikre en bæredygtig udvikling af København. Hun tilføjer, at den nuværende biltrafik bidrager til støjforurening, luftforurening og overbelastede veje, og at situationen risikerer at forværres, hvis der ikke handles. Planen omfatter ikke kun begrænsning af trafikken, men også betydelige investeringer i alternative transportformer.

Disse investeringer skal målrettes forbedring af cykelstier, udvidelse og optimering af den kollektive transport, samt etablering af park and ride-anlæg, der gør det nemmere for pendlere at kombinere bilkørsel med offentlig transport. Indtægterne fra vejafgifterne skal direkte anvendes til disse forbedringer, hvilket skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen eller offentlig transport frem for bilen. Denne tilgang skal skabe en positiv spiral, hvor reduceret trafik fører til bedre miljø og øget livskvalitet.

Dog møder forslaget om roadpricing ikke udelukkende opbakning. I flere omkringliggende kommuner er der skepsis og modstand. I Hvidovre advarer lokalpolitiker Anders Wolf Frisdahl Andresen (SF) om de potentielle konsekvenser for pendlere og borgere, der bor tæt på hovedstaden. Han understreger, at indførelsen af roadpricing kun kan accepteres, hvis der samtidig foretages betydelige forbedringer af den kollektive transport.

Han fremhæver specifikt behovet for en metroforbindelse til Hvidovre og en øget frekvens af S-tog i myldretiden, så den kollektive transport bliver et reelt og attraktivt alternativ for de mange pendlere. Derudover peger han på behovet for bedre parkeringsmuligheder ved stationer, så bilister fra resten af Sjælland kan skifte til tog uden at skabe yderligere pres på de lokale veje. Beslutningen om at indføre vejafgifter ligger ikke udelukkende hos kommunen.

Folketinget skal godkende en model, før roadpricing kan blive en realitet. Regeringen har allerede nedsat en ekspertgruppe, der forventes at fremlægge anbefalinger til fremtidens bilafgifter i slutningen af 2026. Rapporten om vejafgifter vil indgå som en vigtig del af dette arbejde. Debatten om roadpricing er således kompleks og involverer mange interessenter, og den fremtidige løsning vil kræve en bred politisk konsensus





