Jytte Vikkelsøe forlader populær DR-podcast: 'Hjerteflimmer for voksne' sættes på pause

Efter fem succesfulde år stopper DR's vært og forfatter Jytte Vikkelsøe med Hjerteflimmer for voksne. Beslutningen er truffet på grund af uenigheder om podcastens fremtidige retning, hvilket får programmet til at gå på pause på ubestemt tid.

DR's elskede podcast, Hjerteflimmer for voksne, der har givet lytterne kærlighedsråd siden 2020, er nu sat på pause på ubestemt tid. Værten, forfatteren Jytte Vikkelsøe , meddelte den overraskende nyhed torsdag aften i et følelsesladet opslag på Instagram. "Det er med et utroligt tungt hjerte at jeg skriver denne besked," indledte Vikkelsøe sit opslag, der afslørede, at podcasten efter sæsonafslutningen den 8. juni ville blive sat på pause for at blive udvidet og videreudviklet.

Jytte Vikkelsøe udtrykker stor personlig fortrydelse over beslutningen, som hun selv beskriver som chokerende. "Jeg er stadig chokeret over min egen beslutning," fortalte hun, idet podcasten har spillet en væsentlig rolle i hendes liv, siden den blev lanceret for fem år siden i samarbejde med DR-vært Sara Bro. Senere har Sebastian Lynggaard også været med til at facilitere samtalen. Vikkelsøe forklarer videre, at hendes afsked skyldes uenigheder om podcastens fremtidige retning. "Jeg er ikke helt overbevist om den nye kurs for vores podcast og har med tungeste hjerte valgt at takke nej til fornyelse af min kontrakt," skriver hun. Hun understreger, at valget var utroligt svært, da Hjerteflimmer for voksne har været et hjertebarn og en stor del af hendes tilværelse de seneste fem år. Hun savner allerede samarbejdet og den intime forbindelse til lytterne, som podcasten har budt på. De mange års arbejde med at besvare spørgsmål om kærlighed, relationer og personlig udvikling har givet hende en unik indsigt i, hvad der optager danskerne. Hun har personligt investeret meget energi og passion i projektet og føler et stærkt bånd til det fællesskab, der er opstået omkring podcasten. Beslutningen om at trække sig kommer efter grundige overvejelser. Vikkelsøe føler, at hun ikke kan stå inde for den retning, DR ønsker at føre Hjerteflimmer for voksne i, og derfor finder hun det mest ærligt over for sig selv og lytterne at træde tilbage. Hun håber, at hendes bidrag har haft en positiv indflydelse på mange menneskers liv og takker ydmygt for den overvældende støtte, hun har modtaget gennem årene. Samtidig udtrykker hun en vis usikkerhed omkring, hvad fremtiden bringer, nu hvor podcasten ikke længere er en fast del af hendes professionelle virke. Hun afslutter sit opslag med en tak til alle dem, der har lyttet med, stillet spørgsmål og delt deres personlige historier, hvilket har været en uvurderlig del af hendes oplevelse med podcasten. Hendes hjerte flimrer stadig ved tanken om den betydning, programmet har haft, men hun ser frem til nye udfordringer og muligheder, selvom den specifikke vej fremad endnu ikke er helt klar





