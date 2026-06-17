Jysk åbner butikker på Cypern i 2027. Selskabet forventer at åbne mellem to og fire butikker på middelhavsøen. Det er målet at have ti butikker på Cypern på længere sigt.

Jysk åbner butikker på Cypern i 2027, siger topchef Rami Jensen. Selskabet forventer at åbne mellem to og fire butikker på middelhavsøen. Det er målet at have ti butikker på Cypern på længere sigt.

Rami Jensen siger, at Jysk vil skille sig positivt ud på Cypern, og at selskabets gode tilbud inden for skandinavisk boligindretning også vil være attraktive for kunderne på Cypern. Jysk hed oprindeligt Jysk Sengetøjslager og blev grundlagt af Lars Larsen i 1979. Selskabet oplyser, at aflysningen skyldes materielforhold, og at det ikke har været muligt for dem at finde alternativer til de rejsende. I foråret 2027 åbner Jysk sine første butikker på Cypern.

Forventningen er at åbne mellem to og fire butikker, og på længere sigt er målet ti butikker på middelhavsøen. - Vi tror på, at Jysk vil skille sig positivt ud, og vi er overbeviste om, at vores gode tilbud inden for skandinavisk boligindretning også vil være attraktive for kunderne på Cypern, ligesom de er det i resten af Europa, siger Rami Jensen, topchef i Jysk.

Jysk hed oprindeligt Jysk Sengetøjslager og blev i 1979 grundlagt af Lars Larsen, som har rødder flere steder i landsdelen. Selskabet oplyser, at aflysningen skyldes materielforhold, og at det ikke har været muligt for dem at finde alternativer til de rejsende. - Vi er derfor nødsaget til at henvise til næste afgang. Vi beklager de gener, dette kan medføre, skriver GoCollective.

Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader, vinden vil være svag til jævn, og i eftermiddag trækker regnen ind over landsdelen vestfra. Handicappede Benjamin Skov skal flytte fra sit bosted efter 23 år, og nu kan han se frem til at bo 225 kilometer fra sin familie. Kommunen forsvarer nu situationen. To nye beboere er flyttet ind på lokalpolitistationen i Skive.

De var inviteret som et led i en ny strategi for Midt- og Vestjyllands Politi, der ønsker at bidrage til bedre vilkår for natur og miljø. Selskabet bag Jysk-kæden, Lars Larsen Group, har haft den store pengepung fremme og købt en kontorbygning i Silkeborg. Det fremgår af Tinglysningen. Det er en bygning på Mads Clausens Vej 10 i industrikvarteret i den nordøstlige del af Silkeborg, koncernen har købt.

Sælgeren er virksomheden er MCV 10 Aps, der ifølge CVR er ejet af blandt andre Jacob Brunsborg, søn af afdøde Lars Larsen og nuværende bestyrelsesformand for Lars Larsen Group. Prisen er 36,5 millioner kroner. Det fremgår af Tinglysningen, at købsaftalen blev underskrevet 23. april, og bygningen er overtaget 1. juni.

- Ejendommen er købt for at styrke Lars Larsen Groups kapacitet inden for hospitality og skal integreres med vores konferenceaktiviteter på Kejlstrupvej, oplyser Lars Larsen Group til TV2 Østjylland På Kejlstrupvej i Silkeborg har Lars Larsen Group til huse i en moderniseret tidligere teknisk skole. Derudover er der også et træningscenter og padel-baner. Tirsdag aften blev en 52-årig mand udsat for et røveri i Viborg-området, da han ville købe noget IT-udstyr.

Handlen var blevet aftalt over et socialt medie, og derfor mødtes den 52-årige med en anden mand med en forventning om, at de skulle gennemføre handlen. Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Stage fortæller til TV MIDTVEST, at den 52-årige mand kom frem til det aftalte sted og tog det aftalte kontantbeløb frem. Da han havde gjort det, fik han knytnæve i hovedet, og overfaldsmanden tog derefter kontanterne.

Den 52-årige mand flygtede derefter fra stedet uden at have modtaget IT-udstyret. Næssundfærgen, der sejler mellem Sydthy og det sydvestlige Mors, er på jagt efter endnu en skipper for bedre at kunne få vagtplanen til at gå op. Det oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i en pressemeddelelse. De nye uniformer skal erstatte de dele af Nordic Combat Uniform System (NCU), der er 'kvalitetsudfordrede', som FMI beskriver det.

Både i Danmark og Norge har mandskabet konstateret en række kvalitetsproblemer med den del af uniformssystemet, der betegnes som den lette uniform. Blandt andet at stoffet falmer og får et flosset udseende. At enkelte syninger går op, og at uniformen slides hurtigere end forventet. Særligt Frankrig, Schweiz og Spanien bliver hårdt ramt af temperaturer over 40 grader.

I dag og i morgen står på behageligt sommervejr, som mange danskere sikkert sukker efter. I Mellem- og Sydeuropa fortsætter heden og bliver endnu mere intens søndag og mandag. Åbn Billedefremviser Temperaturen i forhold til det normale for årstiden lørdag 20. august. Orange og rød er varmere end normalt, blå er koldere end normalt





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