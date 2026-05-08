Juniormesterlæreordningen viser potentiale, men kommunerne har forskellige resultater

Efter et år med juniormesterlæreordningen som en landsdækkende ordning viser det sig, at der stadig er stor forskel på antallet af elever, der deltager i ordningen, på tværs af kommunerne. Brancheorganisationer, lærere og erhvervsskoler ser et stort potentiale i ordningen, da der er mangel på faglærte medarbejdere. Der er dog stadig udfordringer med at informere elever og forældre om ordningen.

Mads Rubin, en 9. klasset elev, er på vej mod at blive slagter. To dage om ugen er han i praktik hos Munkholm Slagteren som juniormesterlære elev.

Denne ordning, som tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har været fadder for, giver skoletrætte elever mulighed for at erstatte to skoledage om ugen med praktik. Efter et år med juniormesterlæreordningen som en landsdækkende ordning viser det sig, at der stadig er stor forskel på antallet af elever, der deltager i ordningen, på tværs af kommunerne.

For eksempel er der færre elever, der prøver kræfter med erhverv som social- og sundhedshjælper, vvs'er eller mekaniker i områder omkring de store byer eller i Nordsjælland. Brancheorganisationer, lærere og erhvervsskoler ser et stort potentiale i ordningen, da der er mangel på faglærte medarbejdere. Dansk Industri har indhentet antallet af elever i juniormesterlære hos alle landets kommuner, og på landsplan svarer andelen til 2,6 procent af eleverne i 8. og 9. klasse, hvilket er halvt så mange, som ministeriet forventede.

I 2023 blev tankerne bag ordningen præsenteret, hvor det blev understreget, at der er behov for en udskoling, der er mere skræddersyet til de forskellige unge. Det kan være relevant for elever, der er trætte af folkeskolen og har brug for en ny start, eller for elever, der allerede tidligt ved, at de vil gå en mere erhvervsfaglig vej efter folkeskolen.

En sammenligning af antallet af elever, der ikke består dansk og matematik, med antallet af elever i juniormesterlære viser, at gruppen af elever, der ikke består de to fag, i langt de fleste kommuner er større end antallet af elever i juniormesterlære. Næstformand i Danmarks Lærerforening, Niels Jørgen Jensen, pointerer, at ordningen kan være med til at løfte elever, der har svært ved diktat og ligninger, da de finder ud af, at noget af det, de lærer i skolen, er en forudsætning for at klare sig på arbejdspladsen.

Dette giver dem motivation til at komme tilbage på skolen. Næstformand i KL's børne- og ungeudvalg, Jesper Frost Rasmussen (V), der også er borgmester i Esbjerg Kommune, forventer, at de gode eksempler vil vise vejen rundt om i landet. Han har talt med forældre, der aldrig har hørt om ordningen, selvom deres børn er i målgruppen, og mener derfor, at der skal laves en national standard for information om juniormesterlæreordningen.

Selvom han ser potentialet i ordningen, ser han ikke de store kommunale forskelle efter det første år som et problem, da der er forskel på erhvervsstrukturen og traditionen for samarbejde med de involverede parter. Brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark, mener, at kommunernes pligt til at informere elever og forældre om juniormesterlæreordningen skal skærpes væsentligt. Uddannelseschef Kasper Munk Rasmussen siger, at der skal laves en national standard, der sikrer, at elever og forældre bliver ordentligt informeret.

Hos DI bemærker underdirektør Mikkel Haarder, at tallene tydeligt viser, hvilke kommuner der har lagt flest kræfter bag ordningen. Han opfordrer de kommuner, der ikke har gjort så meget, til at kigge på sig selv og overveje, om det ikke kunne være et godt tilbud til en gruppe af deres elever. Allan Kortnum, forperson for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, er enig i, at forskellene er problematiske





