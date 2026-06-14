Juni bliver årets vådeste måned indtil videre

Med 43,9 millimeter regn på landsplan er juni allerede den vådeste måned i år, og overhaler februar. Året startede usædvanligt tørt.

Vi er kun halvvejs gennem juni, men allerede nu har måneden sat sig som den vådeste i år. Med 43,9 millimeter regn på landsplan har juni overhalet februar, der endte på 41,9 millimeter, og dermed er den sjette måned i år den mest nedbør srige.

Den våde juni står i skarp kontrast til en usædvanlig tør start på året. Både vinteren og foråret bød på mindre nedbør end normalt, og først i juni er regnen for alvor vendt tilbage. Faktisk skal vi helt tilbage til oktober sidste år for at finde en måned, der ikke var tørrere end gennemsnittet for de seneste 30 år. Det betyder, at Danmark har oplevet en lang periode med underskud af regn, hvilket har påvirket både landbrug og natur.

Selv om juni har bragt efterlængtet vand, er det endnu ikke nok til at opveje de foregående måneders tørke. Jorden er stadig tør mange steder, og grundvandstanden er lav. Ifølge meteorologerne er der udsigt til mere regn i de kommende uger, hvilket kan være med til at genopbygge vandreserverne. Men samtidig advarer de om, at for meget regn på én gang kan føre til oversvømmelser, især i områder med hård jord, der ikke kan absorbere vandet hurtigt nok.

Juni har allerede vist sig som en måned med store kontraster: først med sol og varme, men nu med til tider kraftige regnskyl. Det er en påmindelse om, at vejret i Danmark kan skifte hurtigt, og at vi må forvente mere ekstremt vejr i fremtiden som følge af klimaforandringerne. Den våde juni er et eksempel på, at vi må vænne os til nye vejrmønstre, hvor tørkeperioder afbrydes af pludselige skybrud.

At måneden allerede er den vådeste i år siger også noget om, hvor tør året har været indtil nu. Februar, som normalt er en af de tørreste måneder, blev overhalet af juni på blot to uger. Det viser, hvor markant regnmængden er steget. For landmændene er regnen velkommen, men det er også en udfordring, fordi afgrøderne har brug for en jævn tilførsel af vand, ikke pludselige oversvømmelser.

Miljøstyrelsen følger situationen tæt og opfordrer til at være opmærksom på lokale oversvømmelser. Samtidig er der stadig vandingsforbud i flere kommuner, fordi grundvandsreserverne ikke er fyldt op endnu. Det vil kræve flere måneder med normal nedbør at rette op på underskuddet. Juni har dog givet et håb om, at tørken er ved at være slut.

Men vi skal huske, at én våd måned ikke gør en sommer, og at vi stadig har flere måneder tilbage af året, hvor nedbøren kan variere. Alt i alt er juni 2023 en måned, der vil blive husket for sit voldsomme vejrskifte og for at bryde en lang tørkeperiode. Det er et tydeligt tegn på, at vi må tilpasse os en ny virkelighed med mere ekstremt vejr





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Juni Regn Vådeste Måned Nedbør Tørke

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