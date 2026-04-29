JP/Politikens Hus samler kommercielle kræfter i stor omstrukturering

JP/Politikens Hus samler indholds- og annoncesalg for Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet i to nye enheder for at optimere ressourcer og styrke konkurrenceevnen. Ændringen træder i kraft den 1. august 2026.

JP/Politikens Hus, Danmarks største mediekoncern, foretager en omfattende omstrukturering af sine kommercielle aktiviteter. Fra den 1. august 2026 vil indholdssalg og annoncesalg på tværs af koncernens tre flagskibstitler – Jyllands-Posten , Politiken og Ekstra Bladet – blive samlet i to nye, tværgående enheder.

Denne markante ændring har til formål at optimere ressourceudnyttelsen, accelerere eksekveringen af kommercielle strategier og frigøre et betydeligt kommercielt potentiale, der i øjeblikket ikke udnyttes fuldt ud. Indholdssalget, der omfatter abonnementer, betalt adgang til artikler og andre digitale produkter, vil blive konsolideret under ledelse af Charlotte Hoffmeyer, der udnævnes til kommerciel direktør for B2C-området (Business-to-Consumer). Hoffmeyer har tidligere haft ansvaret for den kommercielle strategi på Politiken og bringer dermed en dybdegående forståelse for abonnementsmodeller og læseradfærd med sig.

Annoncesalget, der omfatter salg af reklameplads på de tre mediers platforme, vil blive samlet under Anders Borup Sørensen, der tiltræder som kommerciel direktør for B2B-området (Business-to-Business). Sørensen har tidligere haft en lignende rolle på Ekstra Bladet og har en solid erfaring med at skabe værdi for annoncører. Denne opdeling i to separate enheder – B2C og B2B – afspejler de forskellige dynamikker og krav i de to markeder.

B2C-området fokuserer på at opbygge direkte relationer med læserne og tilbyde dem værdi gennem relevant indhold, mens B2B-området fokuserer på at levere effektive reklameløsninger til virksomheder. Beslutningen om at samle de kommercielle kræfter er ikke ny. Allerede i 2024 blev der fremsat lignende forslag, men disse mødte modstand internt i koncernen og førte til en konflikt, der resulterede i afskedigelsen af den daværende formand for bestyrelsen, Peter Bertram.

Ejerfondene mente, at Bertram handlede imod koncernens interesser ved at forsøge at forhindre en sammenlægning af de kommercielle funktioner. Flere chefredaktører udtrykte også bekymring over planerne, da de frygtede, at en centralisering af det kommercielle område ville underminere deres redaktionelle uafhængighed og evne til at tilpasse sig lokale markedsforhold. Denne gang er organisationsændringen imidlertid blevet planlagt i tæt samarbejde med chefredaktørerne, hvilket signalerer en større grad af konsensus og engagement fra alle parter.

Chefredaktørerne vil fortsat have det fulde redaktionelle og budgetmæssige ansvar for deres respektive medier, hvilket skal sikre, at den redaktionelle kvalitet og uafhængighed bevares. Klaus Høeg-Hagensen, adm. direktør i JP/Politikens Hus, understreger, at markedet er i konstant forandring, og at koncernen skal udnytte sin størrelse og kompetencer bedre for at forblive konkurrencedygtig. Han forventer, at den nye organisering vil skabe betydelige resultater og styrke alle tre titler.

Den nye struktur skal også muliggøre en mere agil og fleksibel tilgang til markedet, så koncernen hurtigere kan reagere på nye trends og muligheder. Det forventes, at den samlede ressourceoptimering vil frigøre midler, der kan investeres i udvikling af nye produkter og tjenester, samt i styrkelse af den journalistiske kvalitet





