Journalisten, forfatteren og foredragsholderen rejser til Sydafrika for at redde løver i fangenskab

Journalisten, forfatteren og foredragsholderen har besluttet sig for at rejse til Sydafrika for at redde løver, der lever i fangenskab. Hun har besluttet sig for at aflevere nøglerne til sin lejlighed, få sine møbler opmagasineret og rejse til Sydafrika for at redde løver, der lever i fangenskab.

Først begyndte journalisten, forfatteren og foredragsholderen at følge et amerikansk naturreservat. Herefter serverede algoritmen hende den ene øjenåbner efter den anden. Blandt andet berettede dyreværnsorganisationen World Animal Protection om, at der i Sydafrika lever tre gange så mange løver i fangenskab som ude i det fri.

Og at der bliver avlet tusindvis af løver blandt andet til turistunderholdning, trofæjagt og - efter deres levetid - salg af knogler til det asiatiske marked, hvor knoglerne bruges til traditionel medicin. Alt imens, kunne Mette Rem læse, lever de under forhold, der af adskillige dyrerettighedsorganisationer har fået hende til - midt i sine halvtredsere efter en skilsmisse og en datter, der var flyttet hjemmefra - at aflevere nøglerne til sin lejlighed, få sine møbler opmagasineret og rejse til Sydafrika.

Og her fik hun selv syn for situationen for de store kattedyr, som den internationale naturbeskyttelses-organisation IUCN nom sin tid som frivillig på naturreservatet Lionsrock Big Cat Sanctuary, der er drevet af NGO'en Four Paws. Her får løver og andre store katte, der har levet et liv i fangenskab, lov til at leve i fred og ro under den sydafrikanske sol. Mette Rem har tidligere arbejdet som Italien-korrespondent for Information og Politiken





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