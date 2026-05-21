Journalist skubbet i jorden, politiet anholdt aktivister

Dansk Journalistforbund og Danske Medier advarer om, at journalister skal kunne udføre deres arbejde uden frygt for politiet. Københavns Politi beklager over for Arbejderen. Arbejderens udsendte journalist Marc B. Sanganee blev blandt andet skubbet i jorden, da han var på arbejde for at dække blokaden mod Mærsk i sidste uge. Videoen går efterfølgende viralt og er i skrivende stund blevet set over tre millioner gange alene på Arbejderens profiler på Facebook og Instagram.

Dansk Journalistforbund og Danske Medier advarer om, at journalister skal kunne udføre deres arbejde uden frygt for politiet. Københavns Politi beklager over for Arbejderen. Arbejderens udsendte journalist Marc B. Sanganee blev blandt andet skubbet i jorden, da han var på arbejde for at dække blokaden mod Mærsk i sidste uge.

Arbejderens udsendte journalist, Marc B. Sanganee, forsøger igen og igen at overbevise politiet om, at han har ret til at være til stede og dokumentere den politivold, der udspiller sig for øjnene af ham en tidlig morgen den 13. maj. Arbejderen har fået et tip om, at en gruppe aktivister blokerer Mærsk-hovedkvarteret for at gøre opmærksom på den danske transportgigants – fortsatte – leveringer af militært udstyr og andre varer til Israel, heriblandt til de ulovlige bosættelser.

Og nu er politiet gået i gang med at rydde blokaden: De har indsat hunde og slår løs med knipler mod aktivisterne, der sidder fredeligt foran indgangen til Mærsk. Arbejderens journalist er helt tæt på begivenhederne og dokumenterer, hvordan politiet med knipler slår løs på de fredelige demonstranter. Han mærker også volden på egen krop og bliver slået med en knippel på skulderen. Politiet pudser også en politihund på ham.

Hunden hopper op af ham, men han bliver dog ikke bidt. Politiet beordrer journalisten til at “gå væk” og forsøger at skubbe journalisten væk – på trods af at han har sit pressekort synligt fremme og tydeligt gør opmærksom på, at han er journalist.

Han bliver tvunget til at trække sig nogle meter tilbage – men insisterer på, at han, som en del af pressen, har ret til at være tæt på begivenhederne, så han kan dokumentere, hvordan politiet talrige gange slår aktivisterne med knipler og sætter hunde ind. Videoen går efterfølgende viralt og er i skrivende stund blevet set over tre millioner gange alene på Arbejderens profiler på Facebook og Instagram.

Tre af landets advokater med speciale i politivold vurderer, at videoen vil være vigtigt bevismateriale i et eventuelt retsligt efterspil. Politiets vold mod Arbejderens journalist, forsøget på at forhindre ham i at være tæt på begivenhederne under blokaden og på at skræmme ham fra at udføre sit arbejde vækker vrede hos de danske mediers brancheorganisation, Danske Medier.

– I et demokrati er det afgørende, at medierne kan dokumentere begivenheder af stor offentlig interesse – også når situationerne er konfliktfyldte eller kaotiske. Journalister skal selvfølgelig kunne udføre deres arbejde trygt ved politiindsatser og demonstrationer, siger Dicle Duran Nielsen, administrerende direktør i Danske Medier, til Arbejderen. – Historisk har samfundet mange gange været afhængigt af mediers og journalisters dokumentation for at kunne belyse kontroversielle hændelser og efterfølgende placere ansvar.

Derfor er det vigtigt, at journalister har reel adgang til at dokumentere begivenheder i det offentlige rum. – Uanset hvad man måtte mene om en demonstration eller en blokade, må det aldrig føre til, at pressens rolle og rettigheder bliver sat ud af kraft. Pressefriheden gælder også i de situationer, hvor magtanvendelse og myndighedsudøvelse skal kunne tåle offentlighedens blik.

Da blokaden er blevet opløst, og aktivisterne er blevet anholdt, filmer Marc B. Sanganee, hvordan aktivisterne er blevet sat i “futtog” af politiet. Pludselig kommer en betjent hen til ham og skubber ham – uden varsel – i jorden, fordi han ikke mener, at journalisten er gået langt nok væk. Betjenten mener, at Sanganee “tester” ham. Også dette volden og politiets forsøg på at forhindre Arbejderens journalist i at udføre sit arbejde vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Journalistforbund.

– Journalisten skal kunne dokumentere, hvad der foregår. Det er vigtigt for vores demokrati og den almene samfundsoplysning, at pressen har adgang til at kunne dokumentere eksempelvis demonstrationer, der foregår i det offentlige rum. Hvis ikke journalisten står i vejen for politiets arbejde, og hvis han i øvrigt følger politiets anvisninger, så har han ret til at dokumentere, hvad der foregår





Arbejderen / 🏆 25. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Journalist Blockade Mærsk Politiet Demonstration Video Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee Blokaden Mod Mærsk Politiet Anholdt Aktivister Video Viralt Pressesag Dansk Journalistforbund Danske Medier Københavns Politi Arbejderens Udsendte Journalist Marc B. Sanganee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyheder i Dansk: urmatoarele subiecteVielkommen til denne selection af de seneste nyheder og begivenheder i Danmark. Her er kategorier og temaer tillade for at skrue og filtrere de resultater, du er klar til at læse.

Read more »

DF-profil tildeles engelsktalende titel som 'Chief Whip', men DF mener alvorligt at finde en dansk betegnelseDen danske Folkeparti (DF) har udnævnt en af deres profiler, Anders Vistisen, til at blive en såkaldt 'Chief Whip'. Tittelen er især kendt fra britisk og amerikansk politik. DF forsøger at finde en dansk titel til sin leder, for at dække den parlamentariske funktion, de har fået via international lån, men finder ikke et tilfredsstillende dansk alternativ. DF opfordrer til, at danskerne finder et bedre begreb, og vil deltage i en konkurrence for at finde et dansk navn.

Read more »

Efter kæmpe flop for havvindmøller får staten nu revanche med udsigt til to gigaparkerDer er nu igen virksomheder, som er klar til at bygge vindmøller på dansk havbund.

Read more »

Seniorforsker Henrik Knudsens‘ fortælling om dansk kolonifortid i GrønlandDer er stor interesse for at blive klogere på den omstridte koloniløshed i Grønland. DR har lavet en dokumentar, men kobbermineralspecialisten Henrik Knudsen har en uildet fortælling om det corsé kapitel i den danske kolonifortid, hvor der blev udvundet kryolit, et ekstremt sjældent mineral, som blev brugt iproduktion af aluminium. Bogen om denne historie laves på baggrund af mange år i arkiverne.

Read more »