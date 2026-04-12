Josepha kæmper mod AI-misbrug: Hendes ansigt blev brugt til at sælge grønlandsk tøj

Josepha Kûitse Kunak Thomsen er blevet ufrivilligt frontfigur for en webshop, der sælger grønlandsk inspireret tøj. Hun mener, at hendes ansigt er blevet brugt i AI-genererede billeder, og nu kæmper hun for at få fjernet billederne og beskytte sit eget brand. B.T. har undersøgt sagen og konfronteret virksomhedens ejer.

Josepha Kûitse Kunak Thomsen er rystet og ærgerlig over at være blevet brugt som frontfigur for en webshop, 'Søstrene Nivi og Aja', der sælger striktrøjer med en fortælling om at støtte grønland ske borgere. Hun mener, at hendes ansigt er blevet misbrugt til at generere AI-billeder, som er blevet brugt til at promovere virksomheden. Josepha opdagede hjemmesiden, da en veninde sendte hende et link til webshoppen, hvor hun genkendte sit eget ansigt som frontfigur for brandet.

Det var en ubehagelig oplevelse for Josepha, som ikke havde givet tilladelse til at bruge hendes billede, og som frygtede, at det kunne skade hendes egen virksomhed og troværdighed. Hun tog straks kontakt til virksomhedens ejer, Jamal Ranj Hameed Rasul, som indrømmede at have brugt AI-genererede billeder, men forsikrede, at billederne ikke var baseret på Josepha eller andre konkrete personer. Virksomheden 'Søstrene Nivi og Aja' sælger sweatere og cardigans, der angiveligt er strikket af to søstre gennem 20 år, og markedsfører sig med en historie om at støtte grønlandske borgere. Fortællingen om at støtte Grønland i en tid med geopolitiske udfordringer, er en del af virksomhedens markedsføring. Josepha er overbevist om, at billederne er baseret på hendes fotos fra sociale medier, og at de er blevet manipuleret. Hun har anmeldt hjemmesiden til E-mærket og søgt råd hos politiet, men føler sig magtesløs i forhold til at få stoppet misbruget af hendes billede. B.T. har undersøgt sagen nærmere og foretaget en ansigtsgenkendelsesanalyse med software fra Amazon. Analysen viser med 99,9% sandsynlighed, at billedet af 'søsteren' på AI-billedet og et ægte billede af Josepha er den samme person. Trods disse beviser afviser Jamal Ranj Hameed Rasul at kommentere yderligere og fastholder, at der udelukkende er tale om AI-genererede billeder. Den canadiske version af hjemmesiden indeholder fortsat de samme billeder. Josepha frygter konsekvenserne for sin egen virksomhed og for tilliden til grønlandsk producerede varer. Hun har offentliggjort et opråb på sociale medier for at advare mod de falske billeder. B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jamal Ranj Hameed Rasul, men han afviser at kommentere yderligere på resultaterne af ansigtsgenkendelsessoftwaren og henviser til, at der er tale om AI-genererede billeder. Josepha er fortsat oprørt over situationen og bekymret for de negative konsekvenser, det kan have for hende. Hun er fortørnet over, at hendes billede er blevet brugt uden hendes samtykke, og at virksomheden forsøger at udnytte en sympatifortælling om Grønland. Josephas sag rejser spørgsmål om etiske retningslinjer for brug af AI-genererede billeder, beskyttelse af personlige billeder på internettet og ansvarlig markedsføring. Sagen understreger vigtigheden af at være opmærksom på potentielle misbrug af AI og beskytte sig mod identitetstyveri og falsk markedsføring på internettet. Den fremhæver også udfordringerne ved at håndhæve rettigheder i forhold til AI-genereret indhold og behovet for klarere lovgivning på området. Det er vigtigt at understrege, at Josepha ikke er blevet kompenseret for brugen af hendes billede og at hun er utilfreds med at være blevet sat i forbindelse med virksomheden, specielt fordi hun har en egen virksomhed





