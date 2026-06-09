José Mourinhos comeback er nu en realitet for Real Madrid

Det vilde comeback er nu en realitet for José Mourinho, den legendariske portugisiske træner, der skal stå i spidsen for Real Madrid igen, hvis Florentino Perez vinder præsidentvalget i 'Kongeklubben'.

Det vilde comeback er nu en realitet for José Mourinho . Den legendariske portugisiske træner Jose Mourinho skulle stå i spidsen for Real Madrid igen, hvis Florentino Perez vandt præsidentvalget i 'Kongeklubben'.

Og nu bekræfter Benfica på Instagram, at Real Madrid køber deres deres træner fri tilbage for 15 millioner euro - svarende til cirka 100 millioner danske kroner. 63-årige Jose Mourinho stod senest i spidsen for Real Madrid fra 2010 til 2013. VM begynder lige om lidt, og podcasten er gået i slutrunde-mode. Men søndag aften blev der midt i landskampen i Odense revet op i et nationalt traume, og panelet oplevede Christian Eriksens kollaps på nærmeste hold.

Derfor bliver der brugt en del tid på at tale om den oplevelse - samt at høre fra Brian Riemer, Morten Boesen, Peter Møller - og Daniel Sarto, der selv har prøvet at få udløst sin pacemaker. Vært: Lasse Vøge Medværter: Emil Berggreen, Jannick Liburd - B.T.s fodboldeksperter Producer: Teis Zacho Thornberg Ansvarlig: Niels Philip Kjeldse





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