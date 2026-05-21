Jordskælv kan ikke have sat sig på en måde, der får bygningerne til at falde sammen - men skader kan være sket

Jordskælvet kan ikke have sat sig på en måde, der får bygningerne til at falde sammen, men alligevel kan der godt være sket nogle skader derude. Ifølge en byggefaglig formidler hos Bolius, kan langt langt de fleste skader på lejligheder eller huse være kosmetiske, såsom revner i loft eller væg indenfor, små revner i pudsede facader eller noget fuge i en murstensvæg. Har man fået revner udvendigt, hvor man kan få sit dankort ind, skal man ikke lave panikopkald til muren, men for en god ordens skyld, råder han til, at man får dem lukket inden for et halvt års tid, så der ikke kommer fugt ind i konstruktionerne.

Til gengæld kan du måske være bekymret for, om dit hus eller lejlighed er blevet ustabilt i det skjulte efter jordskælv et? - Så er der i hvert fald noget alvorlig galt med bygningen.

Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, siger Tine Larsen, seismolog hos Geus, til- I Danmark er bygningerne meget velkonstrueret, ikke så meget på grund af jordskælv, men fordi vi har noget kraftigt blæsevejr engang i mellem. Ifølge Tine Larsen er der aldrig sket personskade i forbindelse med et jordskælv på dansk grund, og kun få gange har der været meldinger om mindre skader på bygninger, som desuden i forvejen har været i dårlig stand. (© Grafik: Marcus Bøgh Grønbech





