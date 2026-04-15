Jorden set fra rummet: 53 års klimaforandringer mellem to ikoniske billeder

Et nyt billede fra Artemis 2-missionen viser Jorden vendt på hovedet med nord- og sydlys synlige, og det sætter fokus på de markante klimaforandringer, der er sket siden det første ikoniske billede af Jorden taget af et menneske under Apollo 17-missionen i 1972. Professor i klimaforandringer, Sebastian Mernild, forklarer konsekvenserne af stigende drivhusgasser, smeltende is og stigende havniveau.

Et nyligt frigivet billede fra Artemis 2 -missionen præsenterer Jorden på en måde, der bryder med den gængse opfattelse. Her ses planeten med Sahara-ørkenen som et fremtrædende træk, og både nord- og sydlys danser i billedets øvre og nedre regioner. Bemærkelsesværdigt er det, at vi her betragter natsiden af Jorden, mens Solen oplyser den modsatte halvkugle. Dette billede står i skarp kontrast til et ikonisk fotografi taget den 17. december 1972 af astronaut Harrison Schmitt under Apollo 17 -missionen. Dette var det allerførste billede af vores klode, der nogensinde var taget af et menneske, og det markerede afslutningen på den sjette og sidste bemandede månelanding.

De to billeder, der adskilles af hele 53 år, vidner om en verden, der har undergået betydelige forandringer, især hvad angår den øgede bevidsthed om klimaforandringer, som begyndte at tage form i USA i 1970'erne. På daværende tidspunkt blev Jorden betragtet som smuk, men skrøbelig, og klimaaktivisternes ønske om at beskytte den blev mere håndgribeligt.

Det andet billede, taget den 2. april i år, stammer fra Artemis 2-missionen og blev fotograferet af astronaut Reid Wiseman under missionens rejse. Dette billede, der bærer titlen 'Hej, verden', har sat nye rekorder for den afstand, hvorfra et billede af Jorden er blevet taget af et menneske. Sebastian Mernild, en anerkendt professor i klimaforandringer og leder af SDU Climate Cluster, der også har bidraget til to hovedrapporter for FN's klimapanel (IPCC), understreger vigtigheden af de forandringer, der er sket siden 1970'erne. Selvom disse ændringer ikke altid er direkte synlige på et fotografi, er de vidtrækkende konsekvenser for vores klima ubestridelige. Mernild peger på, at de stigende temperaturer frigiver mere energi i atmosfæren, hvilket bidrager til en mere dynamisk og potentielt ustabil klimasituation.

Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), et FN-organ, har dokumenteret en rekordstor stigning i indholdet af kuldioxid (CO2) i atmosfæren i 2024. Sebastian Mernild bekræfter, at de nuværende CO2-niveauer er rekordhøje og ikke er set i de seneste to millioner år. Ligeledes er niveauet af metan, en anden drivhusgas, det højeste, man har observeret i 800.000 år. Disse øgede drivhusgasser stammer primært fra industriproduktion, fødevareproduktion, transportsektoren og den generelle udvikling i vores samfund.

Konsekvenserne af disse stigende drivhusgasser og temperaturer er tydelige i smeltende is og stigende havniveauer, hvilket fører til hyppigere oversvømmelser og alvorlige skader på kystnære områder, både økonomisk og for infrastrukturen. Selvom der i visse regioner som Baffinbugten er observeret øget snefald siden 2020, hvilket midlertidigt kan bremse den langsigtede havniveaustigning, ændrer det ikke på den overordnede, langsigtede tendens. Udledningerne af CO2 er stadig stigende, omend i et langsommere tempo end i perioden 2000-2010. Mernild sammenligner det med en stigning op ad en bakke, hvor den stejleste del er overstået, og man nærmer sig toppen. Der er et håb om, at vi bevæger os mod maksimale emissioner for derefter at begynde en nedgang gennem teknologisk og adfærdsmæssig omstilling af samfundet. Klimarådet vurderer dog i sin seneste rapport, at Danmark ikke når sit klimamål om en reduktion på 70 procent inden 2030, hvilket understreger det fortsatte behov for handling





