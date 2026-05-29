Kanadiske fans roser Jonas Vingegaard for at lade sin holdkammerat Sepp Kuss vinde en etape i Giro d'Italia, mens lokale nyheder ombrande, ulykker og sociale forhold også dækkes.

Efter en dramatisk etape i Giro d'Italia står det stadig klart, hvad de canadiske fans Daniella Varela og Sergio Lombana mener med "world needs more Jonas".

De hylder Jonas Vingegaards uselviske adfærd, da han lod sin holdkammerat Sepp Kuss vinde 19. etape, selvom han selv kunne have kæmpet for sejren. Parret fra Vancouver er i Italien for at følge løbet og støtte den midt- og vestjyske cykelhelt. De beskriver handlingen som smukt og understreger, at sportsverdenen har brug for flere uselviske atleter som Vingegaard.

Efter etapen udtrykte Vingegaard selv stor glæde over Kuss' sejr og understregede, hvor meget han fortjener det, efter at have været en del af hans tidligere successer. Vingegaard fører fortsat løbet med lidt over fire minutter over Felix Gall. Samtidig viser dominansen af de danske ryttere sig på den officielle UCI-rangliste, hvor kun 12 lande har flere point end de midt- og vestjyske cyklister, især under Giro d'Italia.

Desuden er der flere lokale begivenheder: Fredag eftermiddag brød der ild i en gård i Højbjerg, hvor brandfolkene slukkede ilden, og nogle høns brændte. I norvestligt Ikast brød der ild i skovbunden, muligvis forårsaget af en cigaretskod, og myndighederne advarer om tørke. Torsdag formiddag var der et uheld i Holstebro, hvor en kran faldt og smadrede en pølsevogn under løft, uden personskade.

Derudover har en af de flygtede fanger fra Kragskovhede en rolle i en bandekonflikt, og en far blev vred efter et rødt kort i en U15-fodboldkamp. Omkring 500.000 børnefamilier får automatisk fødevarecheck på 2500 eller 5000 kroner i juni, og en 14-årig pige blev fundet efter et opkald fra en ukendt mand. Naturlige revir for fugle omfatter gamle vandpumper og stiger, og en chef anbefaler forsigtighed med åben ild pga. tørke





