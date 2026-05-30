Jonas Vingegaard vinder sin femte etape i Giro d'Italia

Jonas Vingegaard vandt sin femte etape i dette års Giro d'Italia og cementerede dermed sin status som kongen af dette års udgave af løbet.

Jonas Vingegaard vandt sin femte etape i dette års Giro d'Italia og cementerede dermed sin status som kongen af dette års udgave af løbet. Vingegaard satte et hårdt angreb ind på lørdagens finalestigning, hvor han først satte konkurrenterne, derefter strøg forbi resterne af dagens udbrud, inden han kunne cykle alene i mål som vinder af 20. etape.

Dermed er det kun uheld, der står i vejen for, at Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italia. Løbet slutter søndag, hvor der er lagt op til en sprinterduel i Rom. Ender Vingegaard med at vinde løbets lyserøde førertrøje, så vil han være den første dansker nogensinde til at formå det.

Desuden vil han skrive sig ind i historiebøgerne ved at have vundet alle tre Grand Tours (Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España), hvilket kun syv ryttere har formået tidligere





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Jonas Vingegaard Finale Udbrud Finalestigning Sprinterduel Rune Historiebøgerne Grand Tours

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thybo-fan betaler dyrt for at følge Jonas Vingegaard i Giro-triumfEn dansk kvinde køber billetter til Giro d'Italia på trods af transportstrejke i Italien for at opleve Jonas Vingegaards jagt på historisk sejr.

Read more »

B.T.s dom: En terminator fra Thy - den er hjemme!Jonas Vingegaard stryger stadig mod Giro-sejren, mens han så sin holdkammerat triumfere.

Read more »

Jonas Vingegaard og Michael Valgren: Fra Giro d'Italia til uheld og brandJonas Vingegaard og Michael Valgren har vist frem med sejre i Giro d'Italia, men deres forhistorie går mange år tilbage. De to ryttere var på tur til Belgien sammen med Thy Cykelring i 2008. Billeder fra deres tur er blevet viralt på sociale medier.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder femte etape i Giro d'ItaliaJonas Vingegaard vandt sin femte etape i Giro d'Italia og cementerede sin status som løbets konge. Han satte et hårdt angreb ind på finalestigningen og vandt alene. Han kan blive første dansker til at vinde Giroen og den ottende rytter til at vinde alle tre Grand Tours.

Read more »