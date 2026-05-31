Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italia og Horsens returnerer til Superligaen

Nyheder fra cykelsport, fodbold, håndbold og internationale begivenheder inklusive Jonas Vingegaards sejr i Giro d'Italia og AC Horsens' oprykning.

Jonas Vingegaard sikrede sig sejren i årets Giro d'Italia efter at have kørt fra alt og alle på den 20. etape, hvor han cementerede sin samlede sejr.

I sidste etape i Rom vandt Jonathan Milan en massespurt, mens Vingegaard kom sikkert i mål som den overordnede vinder. Den danske cykelhelt gav endda sin amerikanske holdkammerat Sepp Kuss lov til at køre efter at have vundet den 19. etape. Giro-dramatikken fortsatte med spændende etapearrangementer og strategiske slag mellem de største navne i cykelsporten. I dansk fodbold er AC Horsens returneret til landets bedste række efter tre års fravær.

Med en sejr på 1-0 over Kolding rykker Horsens op sammen med Lyngby. I en tæt DM-finale i håndbold vandt Aalborg Håndbold den første kamp over Skanderborg AGF med 30-29. Udeholdet skabte store problemer for Aalborg, men Niklas Landin sikrede sejren med en strafferedning, da tiden var gået. Desuden nåede NFH hele kampen foran, men personlige fejl i slutminutterne og et mål af Emma Lindqvist i sidste sekund gav Ikast sejren og en tredje kamp om bronzemedaljerne.

I andre nyheder blev otte gæster i den texanske forlystelsespark Pleasure Pier fanget 30 meter oppe i luften, da rutsjebanen Iron Shark gik i stå. Brandvæsenet kunne efter to timer få dem sikkert ned én efter én. I en testkamp mellem Bosnien-Hercegovina og Nordmakedonien pådrog målmanden Osman Hadzikic sig en skade i pausen og blev båret ud på grund af en baglårskada. Kampen endte 0-0.

Endelig rejste en kvinde en sag til den italienske højesteret om adgang til drikkevand som en universel menneskeret, efter hun var blevet afvist postevand på et luksushotel i Sydtyrol. Sagen har udløst en varm debat i Italien





