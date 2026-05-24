Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italia lørdag og bliver første dansker med førertrøje i alle tre grand tours

Den danske Visma-kaptajn viste klassen på lørdagens sidste etape af Giro d'Italia og vandt overlegen, efter han slog en konkurrent, der kun mistede to minutter til Vingegaard. Det betyder, at Vingegaard blev den første dansker, der har prøvet at have den lyserøde førertrøje i alle tre grand tours.

På en af de absolutte nøgleetaper i Giro d'Italia viste Jonas Vingegaard klassen og kørte solo på de sidste næsten fem kilometer. Den danske Visma-kaptajn vandt i overlegen stil lørdagens 14. etape i Giroen og tog samtidig løbets lyserøde førertrøje.

Samtidig blev Vingegaard den første dansker, der har prøvet at have førertrøjen i alle tre grand tours. Lørdagens etape bød på 133 bjergrige kilometer fra Aosta til Pila på en varm og solrig dag i Norditalien. Afslutningen bød på kategori 1-stigningen Pila, som bød på en gennemsnitlig stigning på over syv procent over 16,5 kilometer. Felix Gall fra Decathlon var den rival, der bedst kunne følge med Vingegaard, men han endte med at miste næsten et minut til danskeren.

Portugiseren Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), der overtog den lyserøde førertrøje på 5. etape, slap tidligt på den sidste stigning og faldte tilbage i den samlede stilling





Familien Espersen har et stort kirkeligt øjeblik med Jonas Vingegaard på Giro d'ItaliaTuren fra Holstebro til Pila i det nordlige Italien blev for familien Espersen til at vise Jonas Vingegaard i sin lyserøde trøje og overlade ham med en etape til Giro d'Italia. Jørgen Espersen fyldte 70 år for en måned siden og modtog en gave fra sine to sønner for denne begivenhed.

Jonas Vingegaard's Giro d'Italia triumph er valgt som reneste hedesteJonas Vingegaard har vundet en etape i Giro d'Italia og betegner sejren som den, der ligger øverst af rangorden. Vingegaard ser op til holdkammeraten Davide Piganzoli, der gjorde det sidste hårde arbejde for hans sejr, og han anerkender hele holdets indsats.

Jonas Vingegaard vinder tre etape-sejre i Giro d'Italia og møder hård modstand på sprintenJonas Vingegaard har sikret sig endnu en etape-sejr i Giro d'Italia, hvor han vinder den lyserøde førertrøje. Brian Nygaard, cykelekspert, mener, at der er småt til småt lagt til ende i Giroen, mens øjnene nu er rettet mod Tour de France.

Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard vil være forsigtig i Giro d'ItaliaDen danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har erobret den lyserøde førertrøje for første gang i karrieren. Vingegaard fortæller, at han muligvis vælger en enkelt etape i pleje af sine holdkammerater, og han vil registrere sig, så závodets udvikling kan fortsætte.

