Jonas Vingegaard sikrede sig den samlede sejr i Giro d'Italia 2024 efter en overlegen præstation. Danskeren vandt flere bjergetaper og forsvarede førertrøjen til Rom, hvor Jonathan Milan vandt sidste etape.

Jonas Vingegaard skrev sig ind i cykelhistorien, da han søndag sikrede sig den samlede sejr i årets Giro d'Italia. Den danske stjerne fra Visma-Lease a Bike leverede en enestående præstation gennem de tre uger lange løb og viste sig som den suverænt stærkeste rytter i feltet.

Vingegaard tog førertrøjen på 13. etape og forsvarede den herefter med overlegen styrke, især i bjergene, hvor han flere gange kørte fra konkurrenterne. På 20. etape cementerede han sin sejr med en imponerende solokørsel, der efterlod rivalerne langt bagude. Etapen blev kørt i Alperne, og Vingegaard angreb på den sidste stigning og holdt helt til mål. Hans holdkammerat Sepp Kuss fik lov til at køre efter etapesejren på 19. etape, hvilket vidner om det stærke sammenhold i holdet.

Den sidste etape i Rom blev en massespurt, hvor italieneren Jonathan Milan triumferede, men alle øjne var rettet mod Vingegaard, der rullede sikkert i mål i den lyserøde førertrøje. Vingegaard er den anden dansker, der vinder Giro d'Italia efter Bjarne Riis i 1999, og sejren bekræfter hans status som en af verdens bedste cykelryttere. Med sejren i Giroen har han nu vundet to af de tre store Grand Tours, da han tidligere har vundet Tour de France to gange.

Danskeren modtog stor hyldest fra både medier og fans, der havde taget turen til Italien for at støtte ham. Løbsdirektøren kaldte Vingegaards præstation for en af de største i løbets historie. Samtidig med cykelsuccesen var der også dansk succes i håndbold, da Aalborg Håndbold vandt den første DM-finale over Skanderborg AGF med 30-29 i en tæt kamp. Niklas Landin sikrede sejren med en strafferedning i sidste sekund.

Men i fodbold var der også glæde, da AC Horsens efter tre års fravær rykkede op i Superligaen med en 1-0-sejr over Kolding. Horsens rykker op sammen med Lyngby, som også sikrede sig oprykning. Dansk politi har også haft succes i kampen mod organiseret kriminalitet. I september sidste år anholdt de den rumænske bandeleder Zeno Gugulan, som var internationalt efterlyst for butikstyverier i millionklassen.

Han var i 2024 hovedskurk i en britisk dokumentar, hvor han erkendte at have stået bag storstilede tyverier. Domme mod rumænere for indbrud og tyveri i Danmark er mere end fordoblet siden 2020. I en anden historie om venskab og forræderi afslørede Jakob Kitt Knudsen i programmet 'Forræder - Under Kutten', at hans tætte ven Emil Marling havde været forræder fra begyndelsen. Det kom frem i et følelsesladet øjeblik, da Jakob fandt ud af sandheden.

Endelig var der en uheldig episode i Texas, hvor otte gæster i forlystelsesparken Pleasure Pier blev fanget 30 meter oppe i luften, da rutsjebanen gik i stå. Brandvæsenet reddede dem efter to timer. Alt i alt har denne weekend budt på både triumfer og drama, men ingen overgår Jonas Vingegaards historiske sejr i Giro d'Italia





