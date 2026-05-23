Jonas Vingegaard tangerer Rolf Sørensen på listen over mest vindende danske cykelryttere

TV 2-eksperten spår, at cykelfænomenet fra Glyngøre vil gå forbi Rolf Sørensen på listen over de mest succesfulde danske cykelryttere. Jonas Vingegaard tangerer Rolf Sørensen med lørdagens etapesejr i Giro d'Italia.

Den dobbelte Tour de France-vinder kan gå forbi Rolf Sørensen på listen over de mest succesfulde danske cykelryttere – og det gør han snart, spår TV 2-eksperten.

Rolf Sørensen er nu tangeret af Jonas Vingegaard på listen over mest vindende danske cykelryttere. Med lørdagens sejr i Giro d'Italia ligger Jonas Vingegaard og legenden Rolf Sørensen nu side om side på en prestigefyldt liste. Og det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før cykelfænomenet fra Glyngøre går forbi Rolf Sørensen, mener TV 2-kommentatoren selv.

"Han skal brække mere end en arm, for at han ikke vinder det løb nu. Han skal virkelig passe på. 7-9-13. Med det hold, han har i ryggen, så tror jeg, at han står som sejrherre på søndag," siger Rolf Sørensen. Lørdagens etapesejr i Støvlelandet var Vingegaards professionelle sejr nummer 51 i karrieren – altså præcis sammen antal som Rolf Sørensen.

Dermed skal Vingegaard altså 'bare' helskindet til Rom i den lyserøde trøje for at overgå Rolf Sørensen, men tv-ikonet tror, at han må se sig slået endnu tidligere end det: "Selvfølgelig skal der ikke gå noget galt. Jeg forventer også, at han vinder en etape mere," siger han på TV 2 News. Med tangeringen deler Rolf Sørensen og Vingegaard dog kun andenpladsen over de mest succesfulde danske ryttere nogensinde.

Mads Pedersen vippede sidste år Rolf Sørensen af pinden som danmarkshistoriens mest vindende og har siden udvidet føringen til 60 sejre





