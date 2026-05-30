Jonas Vingegaard tager femte etapesejr i Giro d'Italia og baner vejen mod historisk Grand Tour‑triumf

Den danske rytter Jonas Vingegaard vinder den 20. etape i Giro d'Italia, hvilket giver ham en førende position i kampen om den lyserøde førertrøje og muligheden for at blive den første dansker, der vinder Giro samt en af kun syv ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours.

Den danske cykelrytter Jonas Vingegaard har cementeret sin plads som årets store triumfator i Giro d'Italia efter at have vundet den 20. etape, den femte etape­sejr i løbet.

Angrebet startede på lørdagens finalestigning, hvor Vingegaard først lagde konkurrenterne bag sig, derefter brød igennem de resterende udbrud og til sidst gik i en forbløffende ensom ledelse i mål. Hans sejr giver ham et solidt føringspas og stiller ham i fronten af kampen om den lyserøde førertrøje, som kan blive hans, hvis han kan holde på sin form indtil løbets afslutning på søndag i Rom.

Det bliver en sprinterduel på den sidste dag, men Vingegaard har allerede vist, at han kan klare de hårde bjergpassager, og hans hold har arbejdet utrætteligt de sidste tre uger for at understøtte hans angreb. Efter sejrsmomentet blev Vingegaard kortvarigt interviewet af TV MIDTVEST, hvor han hyldede sine holdkammerater for deres utrættelige indsats.

"Det var en fantastisk dag for os. At vinde min femte etapesejr med sådan et stærkt hold er noget helt særligt. De har arbejdet i laser de sidste tre uger, og det er en fornøjelse at kunne fejre endnu en sejr sammen," sagde han. Han udtrykte desuden, at han er fokuseret på den sidste etape og på at holde sit forspring intakt.

Samtidig roste han sin evne til at holde sig i gunstig position i forhold til konkurrenterne og understregede, at hans mål for sæsonen er at sikre den gyldne førertrøje i Giro og derefter forberede sig til Tour de France, hvor han også betragtes som en af de store favoritter. Vingegaards seneste successer giver ham en unik mulighed for at skrive sig ind i historien.

En sejr i Giro d'Italia vil give ham mulighed for at blive den første danske rytter, der vinder den lyserøde trøje. Endvidere vil han sætte sig i selskab med kun syv ryttere, der nogensinde har vundet alle tre Grand Tours - Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España - en præstation som kun få har opnået.

Den store begejstring omkring Vingegaards sejr har også bredt sig ud over cykelsportens kredse; i Italien har fans og lokale beboere samlet sig langs løbsruten for at vise deres støtte, og flere grupper har købt flags og bannere for at hylde den danske stjerne. Den brede anerkendelse fremhæver, hvor vigtigt hans præstation er både for dansk sport og for den internationale cykelverden





