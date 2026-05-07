Jonas Vingegaard tæt på historisk triumf i Giro d'Italia

Jonas Vingegaard står over for en historisk mulighed for at fuldende samlingen af de tre store landevejsløb ved at vinde Giro d'Italia. Selvom han er kæmpefavorit, understreger han, at cykelsporten er uforudsigelig, og at sejren ikke er sikker.

Jonas Vingegaard står over for en historisk mulighed i de kommende tre uger. Han kan blive den kun ottende rytter i historien, der har vundet alle tre store landevejsløb: Tour de France, Vuelta a España og Giro d'Italia.

Den sidste af disse, Giroen, mangler han endnu, men han er kæmpefavorit til at vinde årets udgave. Imidlertid har en række stærke ryttere, der oprindeligt var forventet til start, måttet melde afbud, hvilket giver Vingegaard endnu bedre chancer. Ruten til årets Giro er dog udfordrende med én enkeltstart og syv afslutninger op ad stigninger, hvilket kræver konsistens og styrke hver eneste dag. Vingegaard understreger, at Giroen er mere uforudsigelig end de andre store løb.

Han siger til La Gazzetta dello Sport, at man skal være klar til overraskelser overalt. Selvom bookmakerne giver ham meget lave odds, svarende til en vinderchance på 80-85 procent, er han selv mere forsigtig. Han pointerer, at uheld eller sygdom kan ændre alt. I et interview med det danske cykelmedie Feltet.dk understreger han, at man ikke bør sælge skindet, før bjørnen er skudt.

Selvom han selvfølgelig drømmer om sejren, er han bevidst om, at der er andre stærke konkurrenter. Vingegaards ydmyghed og realisme er bemærkelsesværdige, især i lyset af hans imponerende form og resultater de seneste år. Han har allerede vundet Tour de France to gange og Vuelta a España en gang, og en sejr i Giroen ville fuldende hans samling af de store landevejsløb. Men han ved, at cykelsporten er uforglemmelig, og selv de bedste ryttere kan blive overrasket.

Derfor forbliver han fokuseret og forberedt på hver eneste dag i løbet. Hans tilgang er en vigtig lektion for både fans og konkurrenter. Det er ikke kun fysisk styrke, der vinder løb, men også mental styrke og evnen til at håndtere uforudsete udfordringer. Vingegaards rejse i Giroen vil uden tvivl være spændende at følge, og selvom han er favorit, er der ingen garanti for sejren.

Men hans ydmyghed og dedikation gør ham til en af de mest respekterede ryttere i feltet





