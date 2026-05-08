Jonas Vingegaard som kæmpefavorit i Giro d'Italia

I dag begynder den tre uger lange jagt på den sidste grand tour, der mangler i Jonas Vingegaard s samling. Den danske cykelstjerne er udråbt som kæmpefavorit i årets Giro d'Italia, hvor flere stærke ryttere har meldt afbud.

Men selv uden de afbud, ville Jonas Vingegaard være den største favorit, mener DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard. - Der er niveauforskel mellem ham og alle de andre, og derfor er det Vingegaards Giro at tabe, siger han. Med andre ord, så er der ikke nogen reel trussel for Jonas Vingegaard på startlisten til den italienske rundtur. Danskerens evige rival Tadej Pogacar stiller ikke op, og med ham ude af ligningen er Vingegaard ifølge Nygaard den bedste.

Men det betyder ikke, at alle danskerens konkurrenter har givet op på forhånd. Henover de næste tre uger vil der udspille sig en indædt kamp om at komme på podiet og forsøg på at vippe Vingegaard af tronen. UAE Team Emirates, Adam Yates og Jay Vine er blandt de stærke hold, der stiller op. Den 22-årige Giulio Pellizzari skal vise sig frem i hjemlandet under Giro d'Italia, mens den colombianske stjerne Egan Bernal er en af kandidaterne til en podieplacering.

Netcompany-Ineos-holdet stiller også med hollandske Thymen Arensman, der vandt to store bjergetaper under Tour de France sidste år. Hvis Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italia, bliver han den kun ottende rytter i historien til at vinde alle tre grand tours. Løbet bliver skudt i gang med tre etaper i Bulgarien, før løbet vender hjem til Italien. Første etape begynder i byen Nessebar





