Jonas Vingegaard skriver historie med sejr i alle tre Grand Tours

Jonas Vingegaard er den ottende rytter til at vinde Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Efter en imponerende Giro-sejr med fem etapesejre hyldes han i hjembyen Glyngøre, og Bjarne Riis opfordrer ham til at nyde triumfen før Tour de France.

Jonas Vingegaard har skrevet sig ind i cykelhistorien som den ottende rytter til at vinde alle tre Grand Tours: Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

Efter sin sejr i årets Giro d'Italia, hvor han vandt fem etaper - en dansk rekord - er han blevet hyldet både i Italien og hjemme i Danmark. Vingegaard selv er overvældet: 'Det er helt vanvittigt. Jeg har svært ved at forstå det. Det er meget mere end det, jeg turde drømme om,' siger han til TV MIDTVEST.

Den tidligere cykelrytter og manager Bjarne Riis har stor respekt for præstationen: 'Vi skal ikke længere tilbage end september, hvor han kørte den sidste Grand Tour, og nu vinder han igen. Vi er virkelig på den store klinge. Jeg tror ikke, alle danskerne er klar over, hvor stort det egentlig er,' uddyber Riis. Han opfordrer Vingegaard til at nyde sejren og forberede sig på Tour de France i juli, hvor han skal møde den regerende vinder Tadej Pogacar.

I hjembyen Glyngøre inviteres der til en uformel hyldest onsdag klokken 17 i Kassehuset på Glyngøre Havn. Her kan borgere, foreninger og besøgende mødes for at sende en videohilsen til Jonas og familien Vingegaard Hansen efter den historiske sejr. Vingegaards sejr i Giroen cementerer hans status som en af de største ryttere i sin generation. Han har nu vundet alle tre store etapeløb, en bedrift kun få har opnået.

Hans evne til at dominere i bjergene og på enkeltstarter har gjort ham til en frygtet modstander. Med Tour de France forude er forventningerne høje, men Vingegaard har vist, at han kan håndtere presset. Riis understreger vigtigheden af hvile: 'Jeg synes, han skal være stolt og nyde det her. Komme hjem og slappe af og så gå efter den Tour.

' Giro d'Italia 2024 bød på spektakulære etaper, og Vingegaards fem etapesejre var afgørende for den samlede sejr. Han viste en utrolig styrke, især i bjergene, hvor han flere gange kørte alene i mål. Hans hold, Visma Lease a Bike, leverede en perfekt taktisk indsats. Vingegaard er nu en nationalhelt i Danmark, og hans præstation vil blive husket i mange år.

Hyldesten i Glyngøre er et tegn på den store begejstring, han har skabt. Ud over Vingegaards triumf har der været andre sportsnyheder. GOG vandt den første bronzekamp i håndbold med 38-31 over Mors-Thy, og landsholdsspilleren Mads Svane Knudsen skifter til Aalborg Håndbold senest i sommeren 2027. Desuden blev dommeren Søren Buhl truet af en forælder til en fodboldkamp, men efter han stod frem, har støtten været stor.

Fokus forbliver dog på Vingegaards enestående bedrift, som har samlet hele Danmark





