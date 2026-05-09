Jonas Vingegaard's tactical siting in Giro d'Italia raises eyebrows

Jonas Vingegaard, a star from Glyngøre, was not in the front of the peloton on the first stage of Giro d'Italia, instead opting to sit behind the main group. TV MIDTVEST's Bjarne Riis was surprised by this tactic and questioned whether Vingegaard was being arrogant. However, Vingegaard explained that it was a strategic move to conserve energy for the upcoming stages. Bjarne Riis expects Vingegaard to be more visible in the final stages, especially with a tricky finale with a small climb.

Jonas Vingegaard tog fredag hul på Giro d'Italia, som han er storfavorit til at finde. Men stjernen fra Glyngøre var ikke at finde i fronten af feltet - tværtimod.

På 1. etape, som var en ufarlig sprinteretape, valgte danskeren at lægge sig bagerst i feltet med bare 13 kilometer til mål. En taktik som TV MIDTVESTs cykelekspert Bjarne Riis bagefter undrede sig over. - Han lå langt tilbage og var måske sådan rimelig nonchalant, vil jeg sige. Må jeg gerne sige arrogant? sagde han med grin efter etapen.

Cykelikonet understreger dog, at han har tiltro til, at Visma I Lease a Bike havde nærstuderet ruten og havde styr på situationen. - Han kom jo ikke i problemer, så det er okay, men jeg vil gerne have set ham lidt længere fremme de sidste fem kilometer, siger Bjarne Riis. Jonas Vingegaard har ikke selv nogle problemer med at sidde bagerst. Det forklarede han efter etapen.

- Det virker til at virke rigtig fint for os. Specielt i dag, hvor der er rigtig store veje, så er der ikke fare på færde. Selv hvis der havde været et styrt, havde vi været i stand til at hente det igen, begrunder Jonas Vingegaard til Feltet. Bjarne Riis forventer dog allerede lørdag at se Jonas Vingegaard længere fremme.

- Det er jeg helt overbevist om. Det er en tricky finale, hvor der kort før mål er en lille stigning, og der skal han altså sidde med, siger han. Du kan se hele interviewet med Bjarne Riis her





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Jonas Vingegaard Cycling Strategy Energy Conservation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bjarne Riis bliver cykelexpert for TV MIDTVEST under Giro d'ItaliaTV MIDTVEST lancerer programmet Forza Jonas med Bjarne Riis som ekspert for at bringe seerne i Midt- og Vestjylland helt tæt på Jonas Vingegaards kamp i Giro d'Italia.

Read more »

Trine Vingegaard udskød drøm i årevis: 'Mit vigtigste job er at stå Jonas bi'Cykelfruen har først haft fuld fokus på sin store drøm, da hun gik på barsel.

Read more »

Giro d'Italia: Vingegaard som favorit til at vinde den samlede sejrJonas Vingegaard er den store favorit til at vinde den samlede sejr i årets Giro d'Italia. Bjarne Riis mener, at Vingegaard er den helt store favorit til at vinde løbet, og at det bliver afgørende for ham, at han kommer så 'let' som muligt gennem Giroen.

Read more »

Jonas Vingegaard som kæmpefavorit i Giro d'ItaliaDen danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er udråbt som kæmpefavorit i årets Giro d'Italia, hvor flere stærke ryttere har meldt afbud. Men selv uden de afbud, ville han være den største favorit, mener cykelekspert Brian Nygaard.

Read more »