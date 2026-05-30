Jonas Vingegaard på vej til historisk sejr i Giro d'Italia

Danske cykelrytter Jonas Vingegaard har vundet fem etapesejre og er på vej til at vinde Giro d'Italia med et overlegen forspring. Vingegaard har overgået sine egne forventninger og er nu i spidsen af løbet, hvor kun uheld kan forhindre ham i at vinde. Læs mere om Vingegaards imponerende præstationer og andre nyheder fra den sportslige verden.

Jonas Vingegaard har vundet fem etapesejre og ser ud til at vinde Giroen med flere end fem minutter ned til nærmeste konkurrent. Dette er mere end hvad han havde turde håbet på inden løbets start, fortæller han til TV MIDTVEST.

- Jeg kom hertil for at vinde samlet og vinde mindst en etape. Så jeg synes egentlig, at jeg har overgået mine egne forventninger her i løbet, lyder det fra danskeren.

Det har en jagtforening nu gjort op med, og en lukket fest var alt, der skulle til, for at Malene Lykke ubekymret kunne pløkke lerduer lørdag formiddag.

Bronzekampen mellem Nykøbing Falster Håndbold (NFH) og Ikast Håndbold har i de første to kampe budt på stort drama, og nu skal det hele afgøres i en tredje og afgørende kamp. Ikast vandt anden bronzekamp 29-28 efter en dramatisk afslutning, hvor en scoring i sidste sekund afgjorde opgøret. NFH var ellers foran med tre mål kort før tid, men en udvisning blev dyr, og hjemmeholdet kom tilbage og snuppede sejren.

Det er både et tegn på Vingegaards styrke men også konkurrenternes niveau, vurderer TV MIDTVESTs cykelekspert Bjarne Riis. - Jonas er fantastisk godt kørende.

Det, tror jeg, ingen er i tvivl om. Så mangler jeg noget styrke fra konkurrenterne. De er ikke i nærheden af at kunne udfordre ham, siger Riis, som ikke er overrasket over - Han er lige så god, som jeg havde regnet med, han ville være. Det var en forsigtig start fra hans side, men den sidste halvdel af Giroen - fra han tager trøjen - har han jo været suveræn og langt den bedste.

Sejren på 20. etape var den femte i årets Giro d'Italia. Hvilket en dansker aldrig har formået før i samme Grand Tour. Til sommer gælder det Tour de France, og den ser Bjarne Riis optimistisk frem mod. - Jonas har været på toppen.

Lige så god, som han burde være, og heller ikke bedre end det med henblik på Tour de France, så jeg synes, det har været perfekt for ham, siger Riis.

- Jeg er cykelrytter, og jeg kan lide at vinde. Jeg vil vinde så mange løb som muligt, og vi besluttede at gå efter det igen i dag, fordi det var sidste mulighed i bjergene. - I dag skulle alt afgøres, og vi besluttede os for at gå all in på etapen. Drengene gjorde det fantastisk igen i dag, og jeg havde en fantastisk dag.

At vinde fem etaper her i løbet og have et solidt forspring frem mod i morgen er specielt for mig, fortæller han blandt andet. Jonas Vingegaard var efterfølgende forbi TV MIDTVESTs mikrofon i det italienske, hvor han især roste sine holdkammerater. - Det var en fantastisk dag for os. At vinde min femte etapesejr her og så gøre det med sådan et stykke arbejde af holdet, det er fantastisk.

De har arbejdet deres røv i laser de sidste tre uger, og det er bare fantastisk at vinde i dag igen og så er der kun sidste etape i morgen, hvor vi bare skal igennem, siger han til TV MIDTVEST. Jonas Vingegaard vandt sin femte etape i dette års Giro d'Italia og cementerede dermed sin status som kongen af dette års udgave af løbet.

Vingegaard satte et hårdt angreb ind på lørdagens finalestigning, hvor han først satte konkurrenterne, derefter strøg forbi resterne af dagens udbrud, inden han kunne cykle alene i mål som vinder af 20. etape. Dermed er det kun uheld, der står i vejen for, at Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italia. Løbet slutter søndag, hvor der er lagt op til en sprinterduel i Rom.

Ender Vingegaard med at vinde løbets lyserøde førertrøje, så vil han være den første dansker nogensinde til at formå det. Desuden vil han skrive sig ind i historiebøgerne ved at have vundet alle tre Grand Tours (Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España), hvilket kun syv ryttere har formået tidligere





