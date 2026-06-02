Jonas Vingegaard har vundet alle cykelsportens tre legendariske Grand Tours, men de danske cykelfans må spejde langt efter en officiel folkefest for at fejre hans bedrift.

Jonas Vingegaard må spejde langt efter en officiel folkefest i Danmark. Hjembyen Glyngøre er eneste by, der har taget initiativ til at markere bedriften. Byen inviterer til en uformel komsammen onsdag den 3. juni, hvor der vil sendes en videohilsen til Jonas og familien Vingegaard Hansen efter den historiske sejr i Giro d'Italia.

Jonas Vingegaard var suveræn og snuppede sejren i dette års Giro d' Italia. Beskeden skaber stor mystik om, hvorvidt der vil være en mindre fejring, som da Jonas Vingegaard havde vundet den spanske Grand Tour, Vuelta Espana, og blev fejret i Skive. Team Visma har sagt, at der vil ikke være nogen større fejring eller hyldestbegivenhed på nuværende tidspunkt. Vingegaards fokus er allerede rettet mod det næste store mål.

De danske fans må derfor væbne sig med tålmodighed, mens de minder sig selv om den vilde bedrift; Vingegaard har nu vundet alle cykelsportens tre legendariske Grand Tours. Det er muligt, at den fejringen af kan blive endnu vildere, når det helt store slag mod Tadej Pogačar skal slås i sommerens Tour de France. Fuld lycra og hurtigbriller skal findes frem, når den franske klassiker skydes i gang i den spanske storby Barcelona den 4. juli





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Jonas Vingegaard Giro D'italia Cykelsport Grand Tours

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