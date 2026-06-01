Jonas Vingegaard: Kan han overgå Michael Laudrup som Danmarks største sportsnavn?

Jonas Vingegaard har vundet Giro d'Italia og er nu kun ottende rytter i historien til at vinde alle tre grand tours. Men er han nok til at overgå Michael Laudrup som Danmarks største sportsnavn?

Jonas Vingegaard vandt Giro d'Italia med over fem minutter ned til løbets nummer to, Felix Gall. Den 29-årige dansker blev med den samlede sejr i Giro d'Italia den kun ottende rytter i historien til at vinde alle tre grand tours.

En imponerende bedrift, og spørger man et par unge danske cykelfans, placerer det også den danske stjerne som den allerstørste nogensinde i dansk sport: Tilbage i 2021 kårede Danmarks Idrætsforbund (DIF) det største danske sportsnavn de seneste 125 år ved forbundets 125 års jubilæum. Her vandt Michael Laudrup titlen, som blev afgjort efter afstemning blandt seerne. Men dengang havde Jonas Vingegaard kun fem sejre på CV'et, og andre store danske stjerner har også opnået opsigtsvækkende bedrifter siden.

Så tager Michael Laudrup stadig titlen? Herunder kan du høre en række sportseksperters argumentere for, hvorfor Jonas Vingegaard og flere andre bør være i betragtning som det største danske sportsnavn nogensinde: På sin færd mod sejren i Giro d'Italia vandt Jonas Vingegaard også fem etaper i løbet. Visma-rytteren har dermed også vundet etaper i alle tre grand tours - noget som kun Jesper Skibby, Mads Pedersen og Magnus Cort af danskere har gjort før ham.

Vi begynder med cykelrytteren, der har genantændt debatten. Er Jonas Vingegaards grand tour-hattrick nok til, at han går fra bjergged til bjerg-GOAT (- Jeg mener, at den præstation, det er at vinde Tour de France to gange i sig selv, kvalificerede ham til at være kandidat til titlen allerede. At han så vinder Vueltaen og Giroen gør, at det for mig personligt at se - med al ære og respekt for de andre - er indiskutabelt.

- Det er så enormt at vinde de tre grand tours, og det er så få ryttere forundt. Udover at Pogacar kommer til at gøre det, så tror jeg, der kommer til at gå meget lang tid, før vi ser noget lignende indenfor cykelsporten. Jeg har svært ved at forestille mig, at der i mange årtier kommer til at være en dansk rytter, der kommer til at opnå det her.

Jeg håber det, men jeg tror ikke, at det sker i min levetid. Den 16. oktober 2021 vandt Michael Laudrup prisen som den største af de største sportsstjerner. Hvis man spørger fodboldkommentator Andreas Kraul, er der ingen grund til at ændre på kåringen fra 2021. Michael Laudrup er indiskutabelt det største danske sportsnavn nogensinde.

- Michael Laudrup er den dansker, som folk kender ude i verden. Man har kunnet rejse rundt i Indonesien, Australien, Papua Ny Guinea og Swaziland, og så siger man Michael Laudrup, og så har der været en samtale i gang. Det er der altså ikke nogen danskere, der på samme måde kommer op i nærheden af. - Han har vundet Champions League og spanske mesterskaber med Barcelona og Real Madrid.

Magtbalancen i spansk fodbold tippede, da han skiftede fra FC Barcelona til Real Madrid, og han fik Pep Guardiola til at græde på en spansk bøfrestaurant, da han annoncerede, at han stoppede i Barcelona og tog til Real Madrid. Mathias Gidsel er to år yngre end Jonas Vingegaard, og de to kan meget vel køre et parløb i de næste mange år om, hvis der skal have titlen.

Da Michael Laudrup vandt titlen i 2021, havde vi kun lige fået lov at snuse til det, som Mathias Gidsel skulle udvikle sig til. Og han er ikke færdig med at skubbe til grænserne, hvorfor DR Sportens håndboldkommentator Frederik Lindved peger på Füchse Berlin-spilleren.

- Han er kåret til verdens bedste spiller tre år i træk som den eneste mand nogensinde og har i en alder af 27 vundet alt med det danske landshold - en samlet høst på fem guldmedaljer. - I otte forsøg er han endnu aldrig rejst hjem fra en slutrunde uden at blive præmieret med en plads på all star-holdet. Mathias Gidsel har måske ti år tilbage af sin karriere og vil forlade sporten som den største dansker nogensinde.

Caroline Wozniacki blev i 2018 den første og eneste dansker nogensinde til at vinde en grand slam i single. DR Sportens tennisreporter Kresten Mosbæk mener ikke, man kan komme uden om Caroline Wozniacki i diskussionen, da hun er den eneste dansker nogensinde, der har vundet en grand slam-turnering i single.

- Jeg synes, at den globale konkurrence i tennis og mængden af talentfabrikker i hele verden, som man er oppe imod, bør vægte højt i diskussionen om den største danske sportsperson nogensinde. Der opdyrkes tennistalenter på hele kloden, og det er et nåleøje at komme igennem verdenstoppen. - Caroline Wozniacki formåede både at vinde en grand slam-turnering, sæsonfinalerne, og hun lå nummer ét på verdensranglisten i 71 uger.

Samtidig satte hun et stort kommercielt aftryk i USA, ligesom Viktor Axelsen har gjort i Asien. Det tæller også op for mig. Viktor Axelsen vandt to OL-guldmedaljer, inden han i en alder af 32 blev tvunget til at stoppe karrieren på grund af en rygskad





