Jonas Vingegaard: 'Jeg er i ekstremt god form' for Tour de France-kamp

Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er i øjeblikket i aktion ved Giro d'Italia og har leveret en stærk præstation. Vingegaard håber, at hans deltagelse i Giroen kan føre ham et skridt videre i Tour de France i juli.

Hvor står Jonas Vingegaard , før han skal i kamp mod Tadej Pogacar ? Det er et spørgsmål, mange cykelinteresserede nok jævnligt stiller sig selv. I øjeblikket er den danske superstjerne i aktion ved Giro d'Italia, og et forspring på 2'26'' til Afonso Eulálio på andenpladsen bevidner om en stærk dansker.

- Hvis jeg skal være ærlig, er jeg faktisk i ekstremt god form. Som jeg har sagt før, håber jeg, at min deltagelse i Giroen kan føre mig et skridt videre i Tour de France, lyder det på et virtuelt pressemøde mandag, hvor TV 2 Sport var til stede.

Selvom danskeren i øjeblikket leverer varen iført lyserød trikot på de italienske veje, er der ingen grund til at tro, han ikke kan bygge yderligere på før slaget mod Pogacar i juli. - Vi tror stadig, at jeg kan forbedre mig frem mod Touren. Men det er ikke fordi, jeg er i dårlig form. Jeg ville ikke møde op til dette løb i dårlig form og uden at være forberedt. Jeg er næsten i topform, vil jeg sige





