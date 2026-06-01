Jonas Vingegaard fra Giro-sejr til Tour de France: Kan han besejre Pogacar?

Efter en suveræn sejr i Giro d'Italia er Jonas Vingegaards fokus nu på Tour de France. Læs om hans forberedelser, den historiske præstation og de mulige udfordringer mod Tadej Pogacar.

Nej, det danske cykeltalent har efter en stærk præstation i det italienske etapeløb nu fokus på Tour de France.

Efter nogle fridage i Rom vender Vingegaard først hjem til Danmark og tager herefter på en højdetræningslejr forberede sig til Touren, der starter den 4. juli i Barcelona. Med sejren i Giroen, der har fået titlen 'The Trofeo Senza Fine' - det_endeløse trofæ - har Vingegaard placeret sig i en eksklusiv klub; han er nu både Tour-, Vuelta- og Giro-vinder, en præstation kun otte andre cyklister har nået før ham.

Spørgsmålet er nu, om denne store form kan føres over på Tour de France, hvor han skal møde den slovenske stjerne Tadej Pogacar, der har domineret verdens største cykelløb de seneste to år. Vingegaards overlegne præstation i Giroen, med fem etapesejre og en samlet sejr med over fem minutters marge til nærmeste konkurrent, har fået cykeleksperter til at spekulere i, om han reelt kan udfordre Pogacar.

Igennem analysepoints noting his ability to follow on climbs, hvor kun én kunne følge ham, peger på en mulig ændring i magtbalancen. Det er også blevet bemærket, at Vingegaard måske ikke har nået sit absolutte topniveau endnu, og at anden Grand Tour ofte gør en cyklist bedre. Således kan Giro-sejren være en strategisk forberedelse snarere end en_overflødig belastning.

Selv om nogle fortolker valget af Giroen som en indrømmelse af svaghed, har Vismasstrategi vært at bruge det til at sikre en Grand Tour-sejr og samtidig forberede sig til Touren. Eksperter som Rolf Sørensen fra TV 2 Sport er overbeviste om, at Vingegaard er på et historisk niveau. Ifølge Sørensen behøver Vingegaard ikke engang at blive bedre for at matche Pogacar. Det afhænger nu af, hvordan han restituerer mentalt efter den krævende Giro.

Vingegaard selv er optimistisk og mener, at hans niveau er bedre end sidste år, da han var færdig med Tour de France. Han har nogle dage til at tilbringe med familien i Rom, før venden til Danmark og efterfølges af en højdetræningslejr efter en deltagelse i Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alt peger på, at den danske cyklists navn vil fortsætte med at være i samtalerne, når Touren starter i Barcelona





