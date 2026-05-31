Jonas Vingegaard dominerer Giro d'Italia: Femte etapesejr og lyserød førertrøje

Jonas Vingegaard har vundet sin femte etape i Giro d'Italia og sikrer sig samtidig den lyserøde førertrøje inden sidste etape. Hans suverænitet vækker opsigt både i Danmark og udlandet.

Jonas Vingegaard har i den grad sat sig på årets Giro d'Italia. Den danske cykelrytter har vist en suverænitet, der er blevet bemærket både i Danmark og i udlandet.

Hans præstationer på de italienske veje har været intet mindre end imponerende, og han har gang på gang bevist, at han er en af verdens bedste cykelryttere. Lørdag var ingen undtagelse. Vingegaard vandt sin femte etape i løbet, og hans dominans var så massiv, at han nu har et forspring på over fem minutter ned til nummer to, Felix Gall. Søndag kører han sidste etape i den lyserøde førertrøje, som han har båret siden sin sejr på bjergenkeltstarten.

Der er stort set ingen tvivl om, at han kan køre sikkert i mål og sikre sig den samlede sejr i årets første Grand Tour. Vingegaards overlegenhed har skabt overskrifter verden over. Hos det britiske medie The Guardian beskriver man, hvordan danskeren stormer til sejr og sikrer sig Giro d'Italia-titlen. Nyhedsbureauet AFP fremhæver, at Vingegaard med sejren på Piancavallo har afgjort løbet, og at han nu kan rette fokus mod Tour de France, hvor en duel med Tadej Pogacar venter.

Også i Norge og Frankrig er reaktionerne de samme: Vingegaard kører i en klasse for sig. Cykelmediet Domestique skriver, at Vingegaard ved at vinde for femte gang 'hengav sig til sin indre kannibal', et udtryk der refererer til den legendariske Eddy Merckx. Mediet ser spændende fremtidsperspektiver for danskeren, der nu kan skrive historie ved at vinde både Giroen og Touren i samme sæson.

Vingegaards evne til at rejse sig fra sadlen, skrue tempoet i vejret og træde ekstra til i pedalerne har gjort ham til den ubestridte hersker i årets Giro d'Italia. Ingen har kunnet følge med ham, og det ser ud til, at han er klar til at tage kampen op med Pogacar i Tour de France.

Med en føring på over fem minutter inden sidste etape er Vingegaards sejr så godt som sikker, og han kan se frem til at skrive endnu et kapitel i den danske cykelhistorie. Jonas Vingegaard har med sine præstationer i Giro d'Italia vist, at han er en af de største talenter i cykelsporten. Hans dominans har været en fryd for øjet, og det er tydeligt, at han har noget helt særligt.

Med sejren i Giroen har han cementeret sin plads blandt de bedste, og nu venter Tour de France, hvor han skal forsvare sin titel mod en af sine største rivaler. Det bliver spændende at se, om han kan gentage succesen fra sidste år, men med den form han har vist i Italien, er der ingen tvivl om, at han er en af favoritterne.

Uanset hvad, så har Jonas Vingegaard allerede sikret sig en plads i cykelsportens historiebøger med sin imponerende præstation i Giro d'Italia





DRSporten / 🏆 19. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jonas Vingegaard Giro D'italia Cykling Etapesejr Tour De France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonas Vingegaard og Michael Valgren: Fra Giro d'Italia til uheld og brandJonas Vingegaard og Michael Valgren har vist frem med sejre i Giro d'Italia, men deres forhistorie går mange år tilbage. De to ryttere var på tur til Belgien sammen med Thy Cykelring i 2008. Billeder fra deres tur er blevet viralt på sociale medier.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder femte etape i Giro d'ItaliaJonas Vingegaard vandt sin femte etape i Giro d'Italia og cementerede sin status som løbets konge. Han satte et hårdt angreb ind på finalestigningen og vandt alene. Han kan blive første dansker til at vinde Giroen og den ottende rytter til at vinde alle tre Grand Tours.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder sin femte etape i Giro d'ItaliaJonas Vingegaard vandt sin femte etape i dette års Giro d'Italia og cementerede dermed sin status som kongen af dette års udgave af løbet.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder femtende etape i Giro d'Italia og er tæt på at sikre œsterrigetJonas Vingegaard har vundet den 20. etape i Giro d'Italia og er nu kun en etape fra at vinde hele løbet. Han fik stort holdstøtte og er på vej til at blive den første dansker til at vinde alle tre Grand Tours. I anden nyhed er en allike blevet set i en forladt uglekasse, og der er også nyheder om indbrudstal fra Rumænien samt om Herning, der har mistet håndboldslutrunder til København.

Read more »