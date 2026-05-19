Jonas Vingegaard closer to his first Giro d'Italia victory with impressive performance in single stage

Jonas Vingegaard's impressive performance in the single stage helped him get closer to his first Giro d'Italia victory, even though his performance was not as expected. Ahead of the single stage, his blue mountain jersey had sparked discussions, and many were speculating it was a strategic move to get ahead of the competition.

Vi får en dansker i den lyserøde trøje inden længe, selv om det sidder med en mærkelig fornemmelse. Gode Pogacar ikke er med. Det var en god dag for Jonas Vingegaard – men mavefornemmelsen er noget blandet og mærkelig.

Jeg havde regnet med mere fra den dobbelte Tour-vinder. Det blev en lunken præstation, der hverken var fremragende eller dårlig. Til gengæld tog han tid på alle konkurrenter, bortset fra Thymen Arensman. Men vi kan godt tillade os at kræve mere end en placering som nummer 13 fra en rytter med Vingegaards klasse.

Det her kommer næppe til at lukke munden på danskerens mange kritikere, der forventer, at han leger med sine modstandere i årets Giro og knuser dem fuldstændig. Jonas Vingegaard har kørt sig tættere på Giro-toppen på trods af en godkendt, men halvflad præstation. Nu har han kun 27 sekunder op til førertrøjen og øget forspringet ned til tredjepladsen. Det er kun et spørgsmål om tid, inden thyboen kører i lyserødt.

Jonas Vingegaards trøje var et gin-stantisk samtaleemne forud for dagens enkeltstart. En blå bjergtrøje hjalp til, og det var den tilsyneladende den blå bjergtrøje, der hvilede på stjernens skuldre og ikke det hvide Visma-speedsuit, Vingegaard har testet adskillige gange. HvorforHvorsom helst, er det en konspirationsteori, der skal leve, og danskeren har nu kun 27 sekunder op til førertrøjen og øget forspringet ned til tredjepladsen. Det er kun et spørgsmål om tid, inden thyboen kører i lyserødt.





