John Lennons signerede Beatles-single sælges på auktion

En Beatles-single signeret af John Lennon under et besøg i Thisted i 1970 kommer under hammeren hos Bruun Rasmussen. Pladen har numrene 'The Ballad of John and Yoko' og 'Old Brown Shoe' og er et unikt samlerobjekt med en særlig historie.

En Beatles -single med John Lennon s signatur, som han satte under et besøg i den lille nordvestjyske by Thisted i vinteren 1969-1970, er nu sat til salg hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Beatles-legenden opholdt sig i Thy sammen med sin hustru Yoko Ono, der ønskede at besøge sin datter, som boede i området med sin far og dennes danske hustru. Under opholdet besøgte Lennon Thisted Musikbutik, hvor han signerede singlen med numrene The Ballad of John and Yoko og Old Brown Shoe. Musikbutikken var dengang ejet af Hans Rudolf Christensen, og efter hans død har hans sønner besluttet at sætte den på auktion.

Singlepladen er ikke blot et ikonisk Beatles-udspil, men den personlige signatur og den særlige historie bag gør den til et unikt samlerobjekt, siger Peter Broe fra Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse. Han understreger, at pladen vidner om verdensstjernens bemærkelsesværdige besøg i en lille dansk provinsby. Lennon og Onos ophold i Thy var præget af stor mediebevågenhed, og lokalbefolkningen husker stadig de to verdensstjerner, der gik tur i klitterne og handlede i lokale butikker.

Singlen er i god stand, og auktionen forventes at tiltrække stor interesse fra samlere verden over. Ud over den historiske værdi er pladen også et eksempel på Lennons ikoniske signatur, som er eftertragtet blandt fans. Bruun Rasmussen vurderer, at prisen kan nå langt op, da der er tale om en sjælden genstand med en unik historie.

For sønnerne af den tidligere butiksejer er det en måde at ære deres fars minde og samtidig give andre muligheden for at eje et stykke musikhistorie. Auktionen finder sted online og afsluttes i næste måned. Interesserede kan byde på pladen via Bruun Rasmussens hjemmeside. Det forventes, at buddene vil komme fra både danske og internationale samlere, der værdsætter sjældne Beatles-effekter.

Pladen er et vidnesbyrd om en tid, hvor verdens største rockstjerne pludselig dukkede op i en lille by i Thy og skabte lokal historie





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

John Lennon Beatles Auktion Thisted Samlerobjekt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drake indtager alle tre førstepladser på albumhitlisten og er nu den mandlige soloartist med flest førstepladser nogensindeDrake har som den første artist nogensinde indtaget alle tre førstepladser på albumhitlisten. Han er nu den mandlige soloartist med flest førstepladser nogensinde, og han er samtidig på niveau med Taylor Swift med 15 førstepladser. Kun én kunstner ligger foran Drake og Swift: The Beatles med 19 album på førstepladsen. Drake indtager også ni ud af de 10 øverste pladser på Billboards Hot 100-hitliste over de mest populære singler i USA. Nummeret 'Janice STFU' fra 'Iceman'-albummet er landet øverst, og er Drakes 14. førsteplads på listen gennem karrieren. Dermed overgår han Michael Jackson med 13 topplaceringer som den hidtidige rekord for en mandlig soloartist. The Beatles er igen frontløber med hele 20 førstepladser.

Read more »

Endnu en solrig dag i venteOnsdag byder igen på tørt og solrigt vejr i det midt- og vestjyske. Langs vestkysten vil der nogle steder først på dagen være mere skyet. Det skriver DMI på deres hjemmeside. Temperaturerne vil komme op på mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Forsidefoto: John Møller, seerfoto.

Read more »

Beatles-single med John Lennons signatur under auktion hos Bruun RasmussenEn Beatles-single, som John Lennon signerede under et besøg i Thisted i 1970, kommer til salg på auktion. Pladen har en unik historie knyttet til Lennons ophold i Thy sammen med Yoko Ono, da hun besøgte sin datter. Since then, the single has become a unique collector's item.

Read more »