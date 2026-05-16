John Folmer fra Præstø går af skare efter stormfloden 2023

John Folmer og hans kone Marianne Holmer var særligt hårdt ramt af den store oversvømmelse i Præstø i 2023. De mistede en masse personlige ting, blandt andet et helt skoskab fyldt med alt hvad hjertet kan begære. De står også med store regninger og en bøvlet sagsbehandling, der endnu ikke er afsluttet.

Det var først under oprydningen bagefter, at huset blev oversvømmet, at det gik op for John Folmer fra Præstø, hvor meget han og hans kone mistede under stormfloden i 2023.

(Foto: © John Folmer/privatfoto)De enorme vandmasser havde løftet døren af hængslerne, og nu fossede vandet ind. I hjørnet på en trappe stod John og Marianne Holmer og kunne blot se til, mens deres kælder på få minutter blev oversvømmet. - Det var som et badekar. Pludselig stod vandet op i denne højde, siger John Folmer og holder hånden op i skulderhøjde.

Det var under den historiske stormflod i 2023. Den værste i 100 år. I dag lever ægteparret fra Præstø stadig med følgerne. De står med store regninger fra skaderne og en bøvlet sagsbehandling, som ikke er afsluttet





