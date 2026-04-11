John Bjerg forsvarer Borgernes Partis formands høje løn og afviser kritik

Tidligere kandidat for Borgernes Parti, John Bjerg, forsvarer partiets formands, Lars Boje Mathiesens, høje løn og afviser kritikken af hans ledelse. Bjerg kommenterer på den interne uro i partiet og forsvarer Mathiesens økonomiske vederlag, der er det højeste i Folketinget. Han kritiserer samtidig andre partier og udtrykker støtte til formanden.

John Bjerg , tidligere kandidat for Borgernes Parti , udtaler sig om partiets formands høje løn og den interne uro i partiet. Bjerg, der selv opnåede et højt personligt stemmetal ved folketingsvalget, men ikke blev valgt, forsvarer formand Lars Boje Mathiesen s ekstra løn på 60.000 kroner om måneden, hvilket gør ham til den partiformand i Folketinget med den højeste ekstra løn. Bjerg sammenligner lønnen med andre partilederes lønninger og afviser kritikken af den høje løn som en personsag.

Han mener, at Mathiesen udfører et godt arbejde og er pengene værd. Bjerg udtaler sig om den aktuelle situation i partiet, hvor flere medlemmer har forladt partiet. Han er ikke bekymret over, at partiet har mistet mandater siden valget, hvor de lige akkurat krydsede spærregrænsen med 2,1 procent af stemmerne, og fik fire mandater, nu reduceret til to. Bjerg udtrykker tilfredshed med, at partiet har 'kommet af med en snyder og en uden evner', henvisende til det ekskluderede folketingsmedlem Jacob Harris. Han afviser Harris' kritik af, at Bjerg går imod partiets principper ved at dømme ham. John Bjerg har, i forbindelse med tv-programmet 'Kampen om bordet', fremsat et kontroversielt forslag om gratis viagra og et forbud mod p-piller, hvilket han sidenhen trak tilbage. I forbindelse med debatten om formandens løn, sammenligner Bjerg lønnen med andre partilederes lønninger og afviser kritikken af den høje løn som en personsag. Han mener, at Mathiesen udfører et godt arbejde og er pengene værd. Bjerg kritiserer samtidig Socialdemokratiet og beskylder dem for at 'malke statskassen'. Han mener, at partiet er optaget af at skovle skatteydernes penge ind, og han er ikke enig i, at den høje løn er problematisk. Flere partier, heriblandt Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, giver ikke noget vederlag til deres formænd. Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet får ikke noget vederlag lige nu, da hun modtager løn som minister. Bjerg mener, at Mathiesens løn er berettiget, da han har et ansvar for mange mennesker, og at 720.000 kroner om året er 'ingen penge i vore dage'. Han er ligeglad med kritikken af lønnen og henviser til, at Mathiesen har haft kampagneudgifter i valgkampen, som han selv har betalt af egen lomme. Bjerg understreger, at han mener, at hvis formanden gør arbejdet godt, er han alle pengene værd, og at det er underordnet, hvor mange penge partiet har. Han er i det hele taget ligeglad med kritikken af Mathiesen. Bjerg fremstår som en loyal støtte til formanden og forsvarer hans handlinger og løn, trods de udfordringer partiet står overfor





'Topstyring er ikke nyt, men det her har vi ikke set før', siger ekspert om Borgernes Partis vedtægterBorgernes Parti har præsenteret halvfærdige vedtægter, siger valgforsker.

Qvortrup afslører væddemål: Vidste det ville skeInternt kaos og faldende målinger får Henrik Qvortrup til at kritisere mediernes dækning af Borgernes Parti.

Borgernes Parti i Krise: Fra Fire til ToBorgernes Parti er skrumpet ind, hvilket Weekendavisens journalister ikke finder overraskende. Artiklen undersøger partiets turbulens og sammenligner det med tidligere venstrefløjspartier. Programmet Avistid tager også sagen op.

Borgernes Parti-problemerne fortsætter: Lars Boje ramt af nye beskyldningerPartiformanden skal lægge øre til nye beskyldninger.

Kommune ignorerer persondata krav: Borgernes data i fareSamtlige forvaltninger i kommunen har gennem flere år ignoreret GDPR-krav. Bankerne efterspørger lægeoplysninger i strid med GDPR. Borgernes privatliv er i fare, og der er behov for handling.

Borgernes Parti i modvind: Formandsløn skaber debat, mens partiet skrumperDebatten raser i Borgernes Parti efter afsløringen af formand Lars Boje Mathiesens høje løn. Samtidig er partiet skrumpet siden valget, og tidligere medlemmer kritiserer nu ledelsen.

