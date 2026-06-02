John Barnes: "Jeg har haft prostatakræft, og jeg har fået fjernet prostataen" - Liverpool-ikonets kamp mod kræft

John Barnes, en af Liverpools ikoniske spillere, har åbent om at have haft prostatakræft og at have fået fjernet prostataen. Barnes opfordrer mænd til at lade sig teste for prostatakræft og at indrømme, hvis de har problemer.

For Liverpool -ikonet John Barnes havde prostatakræft . Det afslører han i et interview med Times Radio ifølge. Barnes understreger, at han i dag har det godt efter at være blevet opereret og gennemgået behandling.

"Jeg har haft prostatakræft, og jeg har fået fjernet prostataen, og det er der ikke mange, der ved. Det er lidt af et tabuemne, for når vi støtter kvinder med brystkræft, er det slet ikke noget problem," siger Barnes.

"Mænd er nødt til at bide i det sure æble, lægge deres stolthed til side og indrømme, hvis de har problemer og sige det højt. Så det er en god ting, at det er kommet frem.

" En anden Liverpool-legende i form af Kenny Dalglish har også tirsdag fortalt, at han har kræft. Her ses han sammen med John Barnes i 1999. Foto: Jeff J Mitchell/Reuters/Ritzau Scanpix Den tidligere engelske landsholdsspiller opfordrer samtidig mænd til at lade sig teste for prostatakræft, som er den hyppigste kræftform blandt mænd. Ifølge ham vil mange mænd ikke lade sig undersøge, fordi det "får dem til at føle sig mindre mandige".

"Men det er man ikke – man er præcis den samme person, og man er her stadig, og det er det vigtigste. " John Barnes spillede 406 kampe for Merseyside-klubben og fik derudover 79 kampe for det engelske landshold. I dag zoomer vi ind på Patrick Mortensens skifte til Brøndby. Vi evaluerer Kasper Schmeichels karriere.

Vi taler om de seneste transferrygter. Arne Slot er fyret - den runder vi også. Og så skal vi kigge på en håndfuld nye fodboldregler. Vært: Lasse Vøge Medværter: Emil Berggreen og Jannick Liburd Producer: Frederik Riis-Jacobsen Ansvarlig: Niels Philip Kjeldse





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