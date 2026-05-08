Johan Price-Pejtersen debuterer i Giro d'Italia: 'Det er en drøm, der går i opfyldelse'

Den danske cykelrytter Johan Price-Pejtersen står over for sin grand tour-debut, når Giro d'Italia triller ud på første etape fredag. Efter flere års kamp og næsten-missede chancer er drømmen nu blevet til virkelighed, og han ser frem til at spille en aktiv rolle i løbet, både som hjælperytter og i enkeltstarten.

Johan Price-Pejtersen står over for en af de største udfordringer i sin karriere, når han fredag træder til start på Giro d'Italia. For den 26-årige københavner er det ikke bare en almindelig cykelløbsdag, men en debut i en af cykelsportens tre store grand tour s.

Selvom han har været professionel i over fem år, er følelsen af at være en del af feltet på Giroen noget helt specielt. Det er en følelse, der minder om de første år som professionel, hvor hvert stort løb gav et dopamin-rush. Men denne gang er det anderledes, fordi Giroen er en af de mest prestigefyldte begivenheder i cykelsporten, kun overgået af Tour de France.

Johan Price-Pejtersen har længe drømt om at deltage i en grand tour, og efter at have kæmpet i flere sæsoner, er drømmen nu blevet til virkelighed. Han har tidligere været tæt på at få en plads, men denne gang var det ikke bare en mulighed, men en planlagt deltagelse. Det har givet ham tid til at forberede sig mentalt på udfordringen. I 2024 vandt han DM i enkeltstart, men blev desværre diskvalificeret, fordi han undervejs havde kørt på cykelstien.

Denne begivenhed har ikke mindsket hans motivation, men tværtimod givet ham endnu mere lyst til at bevise sig selv på den store scene. I Giro d'Italia vil han både have en rolle som hjælperytter for holdets australske sprinter Kaden Groves og samtidig have mulighed for at køre sin egen chance i enkeltstarten på 10. etape. Denne disciplin er hans favorit, og han ser frem til at udfordre sig selv på den 42 kilometer lange rute.

Det er en unik mulighed for ham at spille en aktiv rolle i løbet og ikke bare være en fyld. Johan Price-Pejtersen har svært ved at sætte ord på, hvad der venter ham i de kommende tre uger på de bulgarske og italienske landeveje. Det er 21 dage med uprøvet terræn, og han har svært ved at forestille sig, hvad der vil blive højdepunktet.

Han håber, at hver dag vil bringe en god overraskelse, og at han vil nå målstregen i Rom. Giro d'Italia begynder fredag den 8. maj i Bulgarien og slutter den 31. maj i den italienske hovedstad. Løbet kan følges direkte på dr.dk, mens levende billeder kan ses på Discoverys kanaler eller ved at rejse sydpå





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cykelsport Giro D'italia Johan Price-Pejtersen Grand Tour Enkeltstart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jonas Vingegaard topfavorit til Giro d'ItaliaJonas Vingegaard forventes at vinde Giro d'Italia, mens internationale medier peger på flere potentielle udfordrere til danskeren.

Read more »

Jonas Vingegaard topfavorit til Giro d'ItaliaInternationale cykelmedier peger på Jonas Vingegaard som den absolutte topfavorit til det kommende Giro d'Italia, mens forskellige eksperter opstiller listen over hans største udfordrere

Read more »

Jonas Vingegaard tæt på historisk triumf i Giro d'ItaliaJonas Vingegaard står over for en historisk mulighed for at fuldende samlingen af de tre store landevejsløb ved at vinde Giro d'Italia. Selvom han er kæmpefavorit, understreger han, at cykelsporten er uforudsigelig, og at sejren ikke er sikker.

Read more »

Bjarne Riis bliver cykelexpert for TV MIDTVEST under Giro d'ItaliaTV MIDTVEST lancerer programmet Forza Jonas med Bjarne Riis som ekspert for at bringe seerne i Midt- og Vestjylland helt tæt på Jonas Vingegaards kamp i Giro d'Italia.

Read more »