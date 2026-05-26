Joachim B. Olsen's assessment of the upcoming new S-SF-M-RV government

Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator og debatredaktør, gives his assessment of the upcoming new S-SF-M-RV government. He predicts a conflict between Socialdemokratiet and Radikale Venstre, which may result in the exclusion of Radikale Venstre from certain minister posts. He also discusses the potential minister posts for Radikale Venstre's prominent politicians, Samira Nawa and Zenia Stampe.

Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator og debatredaktør, vurderer, at en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er ved at tegne sig.

Ifølge ham kan en konflikt mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre afskære sidstnævnte parti fra nogle bestemte ministerposter. Socialdemokratiet kommer til at holde alle fra Radikale Venstre væk fra de ministerposter, der har noget med udlændingepolitik at gøre. Det betyder, at Radikale Venstres markante udlændingepolitiske profiler, Samira Nawa og Zenia Stampe, næppe har udsigt til en ministerpost, hvor de får direkte magt over udlændingepolitikken.

Samira Nawa, som Joachim B. Olsen betragter som 'en sikker minister', vil antageligvis havne i et økonomisk ministerium som for eksempel Skatteministeriet, vurderer han. Zenia Stampe betragter han som en 'mere usikker og kontroversiel' ministerkandidat, men skulle hun blive minister, vil hun også blive placeret langt fra udlændingepolitikken





Regeringsforhandlingerne på Marienborg afsluttes uden enighedPia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Lars Løkke Rasmussen har forladt regeringsforhandlingerne på Marienborg uden at kunne nå enighed. Mette Frederiksen, som igen blev udpeget til kongelig undersøger, forsøger at danne en centrum-venstre regering med SF, De Radikale og Moderaterne.

Løkke afviser afhængighed af Enhedslisten - Joachim B. Olsen analyserer pres og fremtidig centrum‑venstre regeringJoachim B. Olsen forklarer, hvorfor presset på Løkke Rasmussen er anderledes end på Venstre og Det Konservative, og hvad det betyder for de kommende regeringsforhandlinger og den økonomiske politik.

Lars Løkke risikerer tab af vælgeropbakning pga samarbejde med venstreblokModeraternes leder Lars Løkke Rasmussen kritiseres for at forhandle en regering med Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, hvilket mange vælgere ser som et brud på løfterne om en midterposition. Over 50.000 borgere kræver billigere benzin, mens erhvervsmand Jesper Pertho Christiansen offentligt har meddelt, at han ikke vil stemme på Moderaterne igen. Kritikken intensiveres efter Løkkes afvisning af en VLAK‑regering uden ministerposter, og regeringsforhandlingerne truer med at kulminere i et nyvalg.

Hun er en 'sikker' minister: Magtfuld radikal politiker kan indtage tungt ministerium»Hun er en helt sikker minister,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

