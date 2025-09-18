Jimmy Kimmel Aflyst Efter Monolog Om Charlie Kirks Død

Amerikansk tv-vær James Kimmel har fået sin talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' aflyst på ubestemt tid efter en monolog om den konservative aktivist Charlie Kirks død. Kimmels kommentarer blev opfattet som stødende og ufølsomme af ABC, og præsident Donald Trump er begejstret for aflysningen.

Den amerikanske tv-station ABC har aflyst værtsposten for Jimmy Kimmels talkshow, ' Jimmy Kimmel Live!', på ubestemt tid. Aflysning en sker efter en monolog fra mandagens program, der handlede om den konservative aktivists Charlie Kirk s død. Charlie Kirk blev skuddræbt under et debatarrangement på et universitet i delstaten Utah sidste uge. Jimmy Kimmel er dermed den seneste amerikanske beœrkender, der oplever, at der er nogle grænser for udtryk, som muligvis bliver flyttet.

Andrew Alford, præsident for Nexstars tv-afdeling, udtalte onsdag ifølge Reuters, at Kimmels kommentarer om Kirks død var stødende og ufølsomme i en kritisk tid for den nationale politiske debat. Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke specifikke kommentarer der betød, at Jimmy Kimmel fik sin aflysning, men i den omtalte monolog tager han blandt andet stilling til kampen om fortællingen om den sigtede i Charlie Kirk-sagen og hans politiske overbevisning, der i øjeblikket er i fokus. Kimmel kommenterer, at MAGA-gruppen desperat forsøgte at præsentere den unge person, der myrdede Charlie Kirk, som alt andet end en af deres egne. Han kritiserer, at de brugte alt, hvad de kunne, for at score politiske point på det. Yderligere i monologen griner Kimmel af et klip af Donald Trump, der bliver spurgt om, hvordan han har det efter at have mistet sin ven Charlie Kirk. Trump svarer, at han har det godt, inden han går videre til at tale om de lastbiler, der er ved at færdiggøre et parkeringsplads ved Det Hvide Hus - ifølge Kimmel, upåvirket af tabet af Charlie Kirk. USA's præsident Donald Trump er begejstret for, at Jimmy Kimmels show er blevet aflyst. I et opslag på sine sociale medier skriver Trump, at det er fantastiske nyheder for Amerika, at det seertalssvage Jimmy Kimmel Show er aflyst. Han roser ABC for endelig at have modet til at gøre, hvad der måtte gøres. Trump hævder, at Kimmel har intet talent, og hans seertal er dårligere end Colberts - hvis det overhovedet er muligt. Stephen Colbert var vært på 'The Late Show With Stephen Colbert' på CBS, men efter at han i juli kritisererede tv-stationens moderselskab, Paramount, for at indgå et forlig med Donald Trump, var hans fremtid på CBS usikkert. DR's USA-korrespondent, Kim Bildsøe Lassen, mener, at dette er det seneste eksempel på, at der kan være konsekvenser ved at udtale sig om Charlie Kirk. Lassen siger, at Jimmy Kimmel er blot den seneste i USA, som mærker, at der er nogle grænser for, hvordan man må udtrykke sig, som muligvis rykker sig. Lassen fortæller også om en anden journalist på et program på MSNBC, en kommentator, der er blevet fyret, og hun giver eksempler på lærere, folk, der arbejder på Nasdaq og i private virksomheder, som er blevet fyret fordi de har udtrykt sig på en måde, som deres arbejdsgivere eller omgivelserne finder ufølsomme over for Charlie Kirk





