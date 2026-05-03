Jimmy Bøjgaard Tiltalt for Færdselsforseelser – Risikerer Kørekortet

TV 2 Sport-kommentator Jimmy Bøjgaard skal i retten tiltalt for at have kørt for stærkt og ignoreret et stopskilt. Anklagemyndigheden ønsker hans kørekort frataget.

Den kendte TV 2 Sport-kommentator Jimmy Bøjgaard står over for en retssag i Københavns Byret , hvor han er tiltalt for to færdselsforseelser . Bøjgaard, der primært er kendt for sin skarpe og engagerede dækning af motorsport, befinder sig nu selv i centrum for en juridisk sag relateret til sin kørsel.

Anklageskriftet afslører, at den 51-årige kommentator er anklaget for at have overtrådt hastighedsgrænsen markant samt for at have ignoreret et stopskilt. Den første hændelse fandt sted den 22. november 2024 på Kalvebod Brygge, hvor Bøjgaard ifølge politiets anklager kørte med 93 km/t i et område, hvor den tilladte hastighed kun er 50 km/t. Denne overskridelse repræsenterer en stigning på over 60 procent, hvilket placerer den i den alvorlige ende af fartovertrædelser.

Den anden episode, der danner grundlag for anklagen, fandt sted den 14. maj i år i Tårnby, hvor Bøjgaard angiveligt ikke standsede ved et stopskilt, men i stedet fortsatte langsomt frem uden at foretage et fuldstændigt stop. Denne handling udgør en overtrædelse af færdselsloven og bidrager til den samlede alvorlighed af sagen. Retsmødet, der oprindeligt var planlagt til at finde sted i december, blev udsat af årsager, der endnu ikke er offentliggjort.

Nu er datoen fastsat, og Jimmy Bøjgaard er indkaldt til at møde i retten i løbet af den kommende uge. Konsekvenserne af sagen kan blive betydelige for Bøjgaards karriere og personlige liv. Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har anmodet om, at Bøjgaard fratages sit kørekort, og der er risiko for en ubetinget frakendelse, hvor retten vil fastsætte perioden for frakendelsen.

Fartovertrædelsen på Kalvebod Brygge i sig selv medfører en betinget frakendelse, men kombinationen med episoden med stopskiltet i Tårnby kan føre til en mere alvorlig straf. Denne sag minder om en lignende hændelse, der fandt sted tidligere på året på samme strækning af Kalvebod Brygge. I maj 2024 blev F.C. København-spilleren Rodrigo Huescas dømt for vanvidskørsel efter at have kørt med 111 km/t på den pågældende vejstrækning.

Selvom Bøjgaards hastighed var lavere end Huescas, er en overskridelse på over 60 procent stadig en alvorlig overtrædelse, der kan have betydelige konsekvenser. Sagen har vakt opmærksomhed i offentligheden, ikke kun på grund af Bøjgaards profil som TV 2-kommentator, men også på grund af den potentielle indvirkning på hans fremtidige arbejde. En frakendelse af kørekortet vil utvivlsomt skabe udfordringer i forbindelse med hans rejseaktiviteter, der ofte er en del af hans job som motorsportskommentator.

Derudover kan en domfældelse skade hans omdømme og troværdighed som en autoritet inden for motorsport. Det er vigtigt at understrege, at Bøjgaard endnu ikke er dømt, og at han har ret til at forsvare sig mod anklagerne i retten. Retssagen forventes at blive fulgt tæt af medierne, og udfaldet vil sandsynligvis blive diskuteret bredt i offentligheden. Udover de juridiske konsekvenser, rejser sagen også spørgsmål om ansvarlighed i trafikken og vigtigheden af at overholde færdselsloven.

Kalvebod Brygge har gentagne gange været fokus for fartkontrol og har vist sig at være et område, hvor mange bilister overskrider hastighedsgrænsen, hvilket understreger behovet for øget opmærksomhed og håndhævelse af reglerne. Denne sag er en påmindelse om, at selv kendte personligheder ikke er immune over for loven, og at alle har et ansvar for at færdes sikkert i trafikken





