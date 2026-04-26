Jesper Thilo er død – jazzlegenden sov stille ind

Den kendte danske saxofonist Jesper Thilo er afgået ved døden efter længere tids sygdom. Han blev 84 år. Familien har meddelt den triste nyhed.

Den danske jazzverden er i dag i dyb sorg. Saxofon isten Jesper Thilo , en af de mest betydningsfulde og elskede figurer i dansk jazz historie, er stille sovet ind efter en længere periode med sygdom.

Han blev 84 år gammel. Familien har meddelt den triste nyhed med en blanding af sorg og lettelse, og beskriver hans bortgang som en fredfyldt afslutning på en lang og udfordrende tid. Jesper Thilo efterlader sig et enormt musikalsk eftermæle og et tomrum, der vil være svært at udfylde. Jesper Thilos helbred havde været skrøbeligt siden 2024, hvor han blev ramt af en alvorlig hjerneblødning.

Denne hændelse satte en stopper for hans aktive musikalske karriere, og det stod hurtigt klart, at han ikke ville kunne vende tilbage til scenen. Ann Farholt, en nærstående person, beskrev dengang situationen som meget alvorlig, og fremtidsudsigterne var desværre dystre. Det blev vurderet, at Thilo ikke længere ville kunne spille saxofon eller leve selvstændigt, og et ophold på et plejehjem med behov for kørestol var den sandsynlige fremtid.

Trods disse vanskeligheder bevarede Jesper Thilo en beundringsværdig styrke og mod, og han modtog stor støtte fra familie, venner og kolleger i musikbranchen. Hans kamp med sygdommen blev fulgt med stor medfølelse af mange jazzentusiaster. Jesper Thilo var en central skikkelse på den danske jazzscene i årtier. Han modtog sin musikalske uddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han finpudsede sine evner og udviklede sin unikke stil.

Han tilbragte en betydelig del af sin karriere som en værdsat medlem af DR’s Big Band, hvor han bidrog med sin virtuositet og musikalske indsigt. I 1990 valgte han at forfølge en solokarriere, hvilket gav ham mulighed for at udforske sin egen kreative vision og udtrykke sig fuldt ud som musiker. Det var især hans exceptionelle talent på saxofonen, der cementerede hans position som en af Danmarks mest respekterede jazzmusikere.

Hans musik er kendt for sin melodiøse skønhed, sin improvisatoriske frihed og sin dybe følelsesmæssige resonans. Han inspirerede generationer af musikere og berørte utallige lyttere med sin musik. Familien oplyser, at tidspunktet for bisættelsen endnu ikke er fastlagt, men de vil informere offentligheden, så snart det er på plads. Hans musik vil fortsat leve videre og minde os om hans enestående talent og hans passion for jazzen.

Jesper Thilo vil blive husket som en sand jazzlegende, der har sat et uudsletteligt præg på dansk musik





