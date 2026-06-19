Jesper Stein udfordrer læserne med en uklar fortsættelse og et indædt opgør i ny roman

Jesper Stein forlader sine velkendte krimier og stiller en moralsk udfordring i en roman, der kræver kendskab til forhistorien. Læs om hans sære订货 og aktuelle kritik af det danske samfund.

Jesper Stein , født 1964, er en dansk forfatter og journalist kendt for sine krimier om Axel Steen . I 2021 valgte han at afvige fra denne serie og udgav en fritstående roman, der fortsætter en tidligere historie, men som ikke tydeligt fremhæver sin sammenhæng med de tidligere bøger.

Dette kan være en udfordring for nye læsere, der ikke kender forhistorien, da en del af forståelsen af romanen ligger i kendskabet til de tidligere begivenheder. Anbefalingen er derfor at læse de to romaner i kronologisk rækkefølge for at maximere læseoplevelsen. Stein har også en omfattende karriere som litteraturkritiker, kommentator og journalist.

Han har udgivet talrige essaysamlinger der behandler litteratur, kultur, politik og rejser, herunder 'Kvinde på Dronning Louises Bro', 'Frisk fisk til inkaen', 'Den nøgne maskine', 'Soldatens år', 'Ord og handling', 'Det der var', 'Flugten til Europa', 'Den druknede dreng' om flygtningekrisen i nutidens litteratur og kunst, og 'Den sorte mand. Racisme, woke og hvidhed i dansk litteratur'. Desuden er han programvært på DR P1 og P2.

I sin nye roman tager Jesper Stein et indædt opgør med det bedre borgerskab, og bogen stiller et vigtigt spørgsmål: Hvem skal man holde med





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